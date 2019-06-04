Экономика
Кредитование россиян возросло на 15 %Народные новости вчера в 22:20
Выросло и общее количество потребительских кредитов, число которых составляет 3,8 миллиона, что на 5,5% превышает прошлогодний период. В итоге средний размер потребительского кредита возрос на четверть и теперь составляет 177,2 тысячи рублей.
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с чего всё началось
При этом первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила на прошлой неделе, что долговая нагрузка россиян в 2019 году достигнет пика 2014 года в 10,4% или даже его превзойдет, если не удастся замедлить кредитование.РИА Новостивчера в 21:03
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Происшествия
На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек
При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:00
Гаджеты
Представлен новый Apple Mac Pro
Если в своё время Mac Pro уже прошлого поколения впечатлял дизайном и конструкцией, то новый Mac Pro в первую очередь поражает характеристиками.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Обновлено в 05:49
Происшествия
Генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 02:57
Происшествия
Сотрудников РЖД в Хабаровске подозревают в получении взяток
Диспетчеры РЖД из Хабаровска подозреваются в получении взяток в размере нескольких миллионов рублей.
Обновлено в 03:55
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Общество
На «Коммерсантъ» подали в суд за разглашение гостайны
Речь идет о части 7 статьи 13.15 КоАП «Использование средств массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну».
Обновлено в 03:17
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Россия указала суду ООН на недопустимость рассмотрения иска Украины
Как считает Лобач, украинский иск должен быть отклонен «в силу отсутствия юрисдикции Международного суда» на рассмотрение претензий по поводу якобы нарушения Россией конвенций о расизме применительно к жителям Крыма, а также о финансировании терроризма на Донбассе, и российская сторона намерена это доказать, сообщает «РГ».
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Здоровье
Перинатальный центр в Новосибирске сдадут в 2020 году
Основной объем работ можно выполнить до конца 2020 года, - пояснил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Обновлено в 04:46
Общество
Кремль отреагировал на запрос ключей шифрования у «Яндекса»
Вопрос о запросе ФСБ ключей шифрования у компании «Яндекс» находится вне компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:29
Политика
В администрации Зеленского рассказали о его графике работы
Обновлено в 03:39
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Футбол
«Реал» отказался от идеи покупки Неймара и переключился на Мбаппе
"Реал" решил отказаться от кандидатуры нападающего ПСЖ Неймара.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Boeing 737 готовится к экстренной посадке во Внуково
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 готовится к экстренной посадке во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Ингушетии арестован еще один участник массовых акций протеста
В Ингушетии был задержан и арестован еще один участник мартовских протестов в Магасе, сообщает МБХ медиа .
Обновлено в 03:29
Общество
Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей
Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.
Обновлено в 05:03
Хоккей
Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
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Обновлено в 02:19
Армия и оружие
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Сирийская армия штурмует границу провинции Идлиб
Обновлено вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Николас Кейдж развелся с женой после 4 дней брака
Напомним, Николас Кейдж до Эрики был женат три раза. В первый раз он вступил в брак с Патрисией Аркет в 1995 году, пара развелась в 2001.
Обновлено в 05:08
Общество
Для нижегородских детей с ВИЧ нашли новую турбазу
Нижегородские дети с ВИЧ, которым отказали в отдыхе, поедут на другую турбазу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48