Кредитование россиян возросло на 15 %Народные новости вчера в 22:20

При этом первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила на прошлой неделе, что долговая нагрузка россиян в 2019 году достигнет пика 2014 года в 10,4% или даже его превзойдет, если не удастся замедлить кредитование.

с чего всё началось

Выросло и общее количество потребительских кредитов, число которых составляет 3,8 миллиона, что на 5,5% превышает прошлогодний период. В итоге средний размер потребительского кредита возрос на четверть и теперь составляет 177,2 тысячи рублей.

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