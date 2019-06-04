Экономика
Кредитование россиян возросло на 15 %Народные новости вчера в 22:20
Выросло и общее количество потребительских кредитов, число которых составляет 3,8 миллиона, что на 5,5% превышает прошлогодний период. В итоге средний размер потребительского кредита возрос на четверть и теперь составляет 177,2 тысячи рублей.
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с чего всё началось
При этом первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила на прошлой неделе, что долговая нагрузка россиян в 2019 году достигнет пика 2014 года в 10,4% или даже его превзойдет, если не удастся замедлить кредитование.РИА Новостивчера в 21:03
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Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Общество
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
Обновлено в 08:25
Кино
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Обновлено в 08:14
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
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Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Интернет
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Футбол
Хулен Лопетеги возглавил «Севилью»
Хулен Лопетеги стал главным тренером "Севильи", сообщает официальный Твиттер клуба. Соглашение рассчитано на три следующих сезона.
Обновлено в 05:05
Авто
Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке
Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 04:02
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, не имеющим допуска к государственной тайне.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова
Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.
Обновлено в 05:14
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-10» отстыковался от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-10", находившийся на МКС с ноября, отстыковался от станции и спустя три часа будет сведен с орбиты, сообщил РИА Новости во вторник представитель Роскосмоса.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Общество
Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора
В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:18
Политика
Дональд Трамп нарушил протокол, коснувшись спины королевы Елизаветы
Президент США Дональд Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины королевы Великобритании Елизаветы Второй.
Обновлено вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак уволила всю свою команду
Как стало известно SUPER, певица приняла решение проститься с многолетним бессменным концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, выполнявшей функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.
Обновлено в 05:59
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Обновлено в 07:40
Политика
В России решили просчитать риски по вопросу возвращения в ПАСЕ
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что руководство Госдумы сначала проконсультируется, а потом решит будет ли Россия участвовать в очередной сессии ПАСЕ.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:50
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
Обновлено в 02:19
Происшествия
Мужчина ударил ножом полицейского на северо‑востоке Москвы
В Москве возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции, в одном из домов в проезде Кадомцева оперативника ранили ножом в ногу, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
48-летняя Анита Цой собирается рожать
Событие было отмечено грандиозно, хотя на торжество собралось всего лишь около 70 поклонников, правда, со всех уголков России.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Экс-главу Росреестра Дагестана обвинили в махинациях на 370 млн рублей
Бывшему руководителю управления Росреестра по Дагестану Сафиюле Магомедову предъявлено обвинение по делу о махинациях с земельными участками.
Обновлено в 08:15
Общество
Рекордная жара придет в Москву на выходных
Жара в столице побьет температурные рекорды на выходных, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Обновлено в 07:20