Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в РоссииРБК 04:50

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».

Политика РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился сын Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.

Происшествия Названо число жертв авиакатастрофы в Шереметьево В воскресенье в Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого, по последним данным, находились 78 человек.

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская показала фото с маленьким сыном Гришей Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елизавета Боярская поделилась с поклонниками в Instagram забавным фото с некоторым участием своего младшего сына Григория.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Экономика Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из России Власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России.

Авто АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.

Происшествия Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.

Происшествия СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Политика Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс» Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".

Авто Названы лучшие и худшие автомобильные мультимедиа "Бронза" у мультимедийных центров компании Genesis, которые получили свои 75% одобрения за интуитивно понятное управление, хорошую эргономику, а также за наличие в списке опций отдельных блоков мультимедиа для пассажиров второго ряда.

Футбол Моуриньо рассказал, кто из хавбеков лучший в мире Известный португальский специалист Жозе Моуриньо заявил, что хавбек "Челси" и национальной сборной Италии Жоржиньо, по его мнению, лучший игрок мира в своём амплуа в данную минуту.

Происшествия Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.

Происшествия Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.

Политика Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона.

Происшествия Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.

Происшествия Москвич из-за сорвавшегося свидания убил кошку и послал фото девушке Москвич из-за сорвавшегося свидания выкинул свою кошку из окна восьмого этажа, а затем отправил фото мертвого животного девушке, с которой должен был встретиться, сообщается на сайте ГУМВД по столице.

Политика Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.

Путешествия Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приостанавливает полеты из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо и крупнейший город острова Бали Денпасар, следует из расписания на сайте "Аэрофлота".

Происшествия Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100 На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.