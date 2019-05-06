Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в РоссииРБК 04:50
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
Политика
РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков
Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:30
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
В YouTube опубликован второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома» Джона Уоттса.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Названо число жертв авиакатастрофы в Шереметьево
В воскресенье в Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого, по последним данным, находились 78 человек.
Обновлено вчера в 18:03
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала фото с маленьким сыном Гришей
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елизавета Боярская поделилась с поклонниками в Instagram забавным фото с некоторым участием своего младшего сына Григория.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
«Зенит» желает приобрести защитника «Ахмата»
Обновлено в 09:33
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Экономика
Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из России
Власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России.
Обновлено в 08:20
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 05:46
Авто
Названы лучшие и худшие автомобильные мультимедиа
"Бронза" у мультимедийных центров компании Genesis, которые получили свои 75% одобрения за интуитивно понятное управление, хорошую эргономику, а также за наличие в списке опций отдельных блоков мультимедиа для пассажиров второго ряда.
Обновлено в 10:13
Футбол
Моуриньо рассказал, кто из хавбеков лучший в мире
Известный португальский специалист Жозе Моуриньо заявил, что хавбек "Челси" и национальной сборной Италии Жоржиньо, по его мнению, лучший игрок мира в своём амплуа в данную минуту.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Политика
Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике
Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Москвич из-за сорвавшегося свидания убил кошку и послал фото девушке
Москвич из-за сорвавшегося свидания выкинул свою кошку из окна восьмого этажа, а затем отправил фото мертвого животного девушке, с которой должен был встретиться, сообщается на сайте ГУМВД по столице.
Обновлено в 08:43
Политика
Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко
В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.
Обновлено в 10:08
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приостанавливает полеты из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо и крупнейший город острова Бали Денпасар, следует из расписания на сайте "Аэрофлота".
Обновлено в 07:37
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100
На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Гаджеты
ZTE Blade A7: недорогой смартфон с 6 дисплеем и процессором Helio P60
Компания ZTE анонсировала бюджетный смартфон Blade A7, построенный на аппаратной платформе MediaTek: приобрести устройство можно будет по ориентировочной цене от 90 долларов США.
Обновлено в 08:02