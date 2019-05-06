Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в РоссииРБК 04:50
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Происшествия
СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек
Число выживших после жесткой посадки авиалайнера Superjet-100 в "Шереметьево" составляет 37 человек, тогда как на борту самолета было 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства
Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Происшествия
«Шереметьево» сообщило об изменениях в расписании рейсов на 6 мая
Аэропорт «Шереметьево» в настоящий момент работает с ограничениями и использует одну взлетно-посадочную полосу из двух, расписание рейсов было скорректировано, сообщила пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено в 03:50
Футбол
Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»
Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Авто
Начались продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz
Обновлено в 08:17
Политика
Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что предложит новому президенту страны Владимиру Зеленскому уволить его с должности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 05:40
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Reuters: Хафтар отдал приказ уничтожать отступающие войска противника
Обновлено в 03:13
Космос
Рука-манипулятор МКС захватила космический грузовик Cargo Dragon
Рука-манипулятор Международной космической станции (МКС) захватила американский грузовик Cargo Dragon, это необходимо для последующей стыковки.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи
Обновлено в 08:35
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Командир потерпевшего катастрофу в Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов подробно описал произошедшее с лайнером.
Обновлено вчера в 18:06
Энергетика
«Газпром» заявил о готовности половины «Северного потока — 2»
Российская компания «Газпром» уложила по дну Балтийского моря более 1170 км газопровода «Северный поток — 2», что составляет 48% от его общей протяженности.
Обновлено в 08:41
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 05:46
Здоровье
В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации
Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Грузовик с туристами упал в реку на Украине
Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский временно вышел из бизнеса
Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно.
Обновлено в 06:46
Экономика
Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из России
Власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России.
Обновлено в 08:20
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приостанавливает полеты из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо и крупнейший город острова Бали Денпасар, следует из расписания на сайте "Аэрофлота".
Обновлено в 07:37
Футбол
Нападающий Фарфан не поможет «Локомотиву» в оставшихся матчах сезона
Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан не поможет "Локомотиву" в оставшихся матчах сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского клуба.
Обновлено в 07:50