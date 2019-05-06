Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в РоссииРБК 04:50

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
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Россиян решили оставить без яиц

Lenta.ru07:22

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

РБК04:50

Крупнейшему в России производителю яиц угрожает банкротство

НТВ08:39

Крупнейший в России производитель яиц оказался на грани банкротства

Общая газета.RU08:38

В России хотят обанкротить крупнейшего производителя яиц

Реальное время05:20

Россияне могут остаться без яиц

SakhalinMedia.ru07:55

Крупнейшего производителя яиц в России решил обанкротить комбинат хлебопродуктов из Карелии

Ведомости06:18
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Политика

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Происшествия

СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек

Число выживших после жесткой посадки авиалайнера Superjet-100 в "Шереметьево" составляет 37 человек, тогда как на борту самолета было 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства

Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Происшествия

«Шереметьево» сообщило об изменениях в расписании рейсов на 6 мая

Аэропорт «Шереметьево» в настоящий момент работает с ограничениями и использует одну взлетно-посадочную полосу из двух, расписание рейсов было скорректировано, сообщила пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 03:50
Футбол

Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»

Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Авто

Начались продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz

Обновлено в 08:17
Политика

Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что предложит новому президенту страны Владимиру Зеленскому уволить его с должности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Следком опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 07:52
Экономика

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Reuters: Хафтар отдал приказ уничтожать отступающие войска противника

Обновлено в 03:13
Космос

Рука-манипулятор МКС захватила космический грузовик Cargo Dragon

Рука-манипулятор Международной космической станции (МКС) захватила американский грузовик Cargo Dragon, это необходимо для последующей стыковки.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи

Обновлено в 08:35
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:19
Политика

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич отдохнул с женой в Крыму

Обновлено в 05:04
Происшествия

При ЧП в Шереметьеве погибли 26 жителей Мурманской области

Обновлено в 05:14
Происшествия

Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Командир потерпевшего катастрофу в Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов подробно описал произошедшее с лайнером.
Обновлено вчера в 18:06
Энергетика

«Газпром» заявил о готовности половины «Северного потока — 2»

Российская компания «Газпром» уложила по дну Балтийского моря более 1170 км газопровода «Северный поток — 2», что составляет 48% от его общей протяженности.
Обновлено в 08:41
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 05:46
Здоровье

В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации

Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Кино

Фильм о гибели «Курска» получил прокатное удостоверение в Минкульте

Обновлено в 07:23
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку на Украине

Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Политика

Зеленский временно вышел из бизнеса

Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно.
Обновлено в 06:46
Экономика

Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из России

Власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России.
Обновлено в 08:20
Путешествия

Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приостанавливает полеты из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо и крупнейший город острова Бали Денпасар, следует из расписания на сайте "Аэрофлота".
Обновлено в 07:37
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Футбол

Нападающий Фарфан не поможет «Локомотиву» в оставшихся матчах сезона

Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан не поможет "Локомотиву" в оставшихся матчах сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского клуба.
Обновлено в 07:50
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