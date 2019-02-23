Кредитор Utair подал в суд после дефолта по кредитуКоммерсантъ 04:35

Один из 11 кредиторов авиакомпании Utair МТС-банк подал иск против перевозчика, который просрочил выплату процентов по синдицированному семилетнему кредиту. Заявление было подано в Арбитражный суд Москвы 15 февраля 2019 года, следует из картотеки дел.

Кредитор Utair подал в суд после дефолта по кредиту

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