24 ноября, сообщило ИА «Украинские новости» со ссылкой на анонимный источник, знакомый с результатами переговоров с МВФ. По результатам переговоров, Украина получит, в общей сложности, три транша. Первый и самый крупный составит 1,5 млрд долларов, второй и третий — 1,2 млрд долларов.

Кредитный транш для Украины согласован с МВФ

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