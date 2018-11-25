Финансы
Кредитный транш для Украины согласован с МВФ
Кредитный транш для Украины согласован с МВФREGNUMвчера в 23:44
24 ноября, сообщило ИА «Украинские новости» со ссылкой на анонимный источник, знакомый с результатами переговоров с МВФ. По результатам переговоров, Украина получит, в общей сложности, три транша. Первый и самый крупный составит 1,5 млрд долларов, второй и третий — 1,2 млрд долларов.
REGNUMвчера в 23:44
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Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено вчера в 23:14
Финансы
Убытки «Россельхозбанка» за 2018 год составили 9,8 млрд рублей
Убытки «Россельхозбанка» по МСФО за девять месяцев 2018 года составили 9,8 млрд рублей, сообщается в отчетности кредитной организации.
Обновлено вчера в 10:35
Финансы
Почему рубль перестал замечать обвал нефти
Замглавы Минфина Алексей Моисеев на круглом столе «Рубль в едином платежном пространстве» рассказал об уникальной ситуации: рубль стал более сильным – волатильность на рынке нефти уже не так влияет на него, как раньше.
Обновлено вчера в 08:20
Финансы
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам достигла 7,32%
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду ноября составила 7,32% против 7,18% за первую декаду месяца.
Обновлено 23 ноября в 08:31
Финансы
Биржи Европы закрылись в основном ростом на фоне ослабления евро
Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу преимущественно ростом на фоне удешевления евро к доллару, а также в рамках коррекции после снижения индексов в четверг, сдержали рост негативная статистика и опасения относительно мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено 23 ноября в 13:05
Финансы
Кудрин призвал не отказываться от доллара
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает нецелесообразным и даже рискованным полный отказ России от использования доллара в международной торговле.
Обновлено 23 ноября в 12:30
Финансы
Объём золота в российских резервах в октябре вырос на 1,4%
В октябре 2018 года объём золота в международных резервах России увеличился на 1,4% или на 0,9 млн тройских унций (около 28 тонн) золота, следует из материалов Центробанка РФ.
Обновлено 23 ноября в 07:42
Финансы
Минфин может увеличить объем размещения ОФЗ на следующий неделе
Минфин России может увеличить объем предложения ОФЗ на аукционе на следующей неделе.
Обновлено 23 ноября в 00:02
Финансы
Орешкин пообещал плавное укрепление рубля до 2036 года
Министерство экономического развития РФ ожидает плавного укрепления рубля в реальном выражении вплоть до 2036 года.
Обновлено 23 ноября в 06:09
Финансы
Всемирный банк предоставит Танзании кредит $125 млн для электрификации
Министерство финансов и экономического планирования Танзании подписало соглашение со Всемирным банком о предоставлении кредита в размере 125 миллионов долларов США, который позволит правительству расширить электроснабжение в стране.
Обновлено 23 ноября в 12:35
Финансы
Биткоин установил очередной антирекорд
Курс биткоина в пятницу, 23 ноября, упал на 7,6 процента и сейчас торгуется по 4244 доллара, передает Bloomberg.
Обновлено 23 ноября в 07:39
Финансы
Белорусский банк решил присоединиться к российскому аналогу SWIFT
22 ноября 2018 года стало известно о решении ОАО «Белгазпромбанк» присоединиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ, которая является российским аналогом SWIFT.
Обновлено 23 ноября в 02:25
Финансы
НПФ попросили ЦБ сохранить систему резервирования фондов
Ассоциация Негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) попросила ЦБ сохранить формирование резервов по обязательному пенсионному страхованию, следует из письма главы АНПФ Сергея Белякова директору департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ Кириллу Пронину (копия письма есть в распоряжении RNS).
Обновлено 23 ноября в 12:09
Финансы
Райффайзенбанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО на 18,6%
Райффайзенбанк за девять месяцев 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 18,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 27,418 миллиарда рублей, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено 23 ноября в 02:11
Финансы
Кому положены 5 тысяч рублей?
Да, в бюджете есть графа: «Расходы на единовременную выплату 5 тыс. рублей. в 2019 г. – 26,2 млн рублей».
Обновлено вчера в 21:05