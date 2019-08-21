Финансы

Кредитный портфель российских банков вырос до 2,9 трлн рублейНевские Новости вчера в 21:34

За первое полугодие 2019 года объем ипотечных кредитов увеличился на 10%. Доля ипотечных кредитов с минимальным первоначальным взносом в России стремительно растет. За первое полугодие 2019 года объем ипотеки составил 2,9 трлн рублей.
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