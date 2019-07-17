Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

с чего всё началось

Отмечается, что с января по май 2019 года объем кредитования физлиц достиг 16 трлн рублей. По сравнению с первыми пятью месяцами прошлого 2018 года рост составил 23%, отмечает издание. В настоящее время, как и последние пять лет, начиная с 2014 года, в стране наблюдается снижение уровня доходов.

Кредитная нагрузка россиян за пять лет выросла в 1,5 раза

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