Экономика

Закредитованность граждан России выросла в 1,5 разаКрасная весна 14:07

Аналитики «НАПКА» подчеркивают, что с начала 2019 года долги населения росли в пять раз быстрее доходов, а у 2,3 млн заемщиков после погашения долга остается на руках сумма, сопоставимая с прожиточным минимумом.
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с чего всё началось

Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Известиявчера в 17:01

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Коллекторы заявили о росте кредитной нагрузки россиян в 1,5 раза

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Кредитная нагрузка россиян выросла в полтора раза

URA.Ruвчера в 21:53

СМИ сообщили о резком росте закредитованности россиян

РИА Новостивчера в 18:04

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Резко выросла закредитованность россиян

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Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Известиявчера в 17:45
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:54, Вашингтон
Армия и оружие

«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили

Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Музыка

В Лондоне представили первый российско-британский оркестр

В Лондоне состоялась презентация первого российско-британского оркестра, названного в честь композиторов Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена, говорится в сообщении «Роснефти», которая вместе с BP оказала проекту поддержку.
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Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече «нормандской четвёрки»

Встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
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Политика

Зеленский поспорил с назвавшей его малороссом чиновницей

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили из-за того, что в прошлом она назвала его малороссом.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну

Обновлено в 07:35
Здоровье

Клещи стали переносчиками страшной болезни

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Обновлено в 16:20
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«Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд рублей

Во втором квартале текущего года "Группа ЛСР" реализовала 160 тыс. кв.м жилья на 18 млрд рублей, что на 20% и 6% соответственно ниже показателей 2018 года.
Обновлено в 06:58
Экономика

Пальмовое масло лишат налоговых льгот

Вредное пальмовое масло останется без льготы по налогу НДС.
Обновлено в 16:13
Космос

«Сотбис» продаёт записи высадки на Луну

На аукционе «Сотбис» в скором времени будут проданы видеозаписи исторической высадки на Луну космонавтов NASA.
Обновлено в 04:06
Финансы

Почему Россия и Китай существенно сократили вложения в госдолг США

Совместный уход Как следует из материалов американского Минфина, в мае Россия также значительно снизила объём вложений в трежерис — на $112 млн, до $12 млрд.
Обновлено в 12:25
Кино

По Warhammer 40 000 снимут сериал

Обновлено в 15:24
Общество

Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя

Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети

Обновлено в 10:39
Политика

Путин и Лукашенко посетили Валаамский монастырь

Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко побывали в Валаамском Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре в Карелии.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие

США исключили продажу Турции F-35

Обновлено в 14:56
Космос

Гроза с борта МКС — видео

Обновлено вчера в 11:28
Политика

В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе

В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 14:03
Общество

В России начнут производить надувные здания

Обновлено в 09:33
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Политика

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен «всех на всех»

Зеленский ответил, что он бы с радостью согласился на такой обмен, но есть проблема: списки Киева о тех, кого удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не совпадают со списками, которые есть у тех, кто контролирует сейчас эти территории.
Обновлено в 13:31
Политика

Порошенко отказался идти на допрос в ГБР

Голованя попросил назначить дату допросов, если «следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий», после 21 июля текущего года.
Обновлено в 05:30
Футбол

Гвардиола: «Хотим, чтобы Сане был счастлив»

Обновлено в 16:42
Общество

Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году

Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Интернет

Microsoft и AT&T договорились о многолетнем сотрудничестве

Корпорация Microsoft и телекоммуникационная компания AT&T договорились о многолетнем партнерстве, по которому AT&T получит право использовать облачный сервис Microsoft Azure, пакет сервисов Microsoft Office 365.
Обновлено в 15:01
Происшествия

Турецких дипломатов атаковали в Ираке

В иракском Эрбиле неизвестный открыл огонь в ресторане, в котором в этот момент были сотрудники турецкого консульства.
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Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Общество

Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома

Сугаипова подтвердила, что она сбежала из дома в кризисный центр, но заявила, что причиной этого были проблемы с учебой.
Обновлено в 16:28
Культура

Змея Горыныча и башни с пиротехникой покажут на фестивале «Ростех»

Обновлено в 05:41
Политика

На Украине арестованы счета партии Порошенко

Следующим "более унизительным" шагом для Петра Алексеевича, добавил он, станет принудительное перечисление средств партии пана Порошенко, которая ныне активно борется за места в будущей Верховной раде, на личный счет экс-соратника Януковича.
Обновлено в 14:55
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