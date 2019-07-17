Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза с 2014 годаРеальное время вчера в 20:33

За последние 5 лет долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза. Такие цифры приводятся в исследовании закредитованности населения, подготовленном СРО НАПКА.
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Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
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Коллекторы заявили о росте кредитной нагрузки россиян в 1,5 раза

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РИА Новостивчера в 18:04

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Известиявчера в 17:45
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
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Общество

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Обновлено в 05:01
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Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

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В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

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Немецкие СМИ призвали Запад дать отпор «российской агрессии»

В информационном агентстве Frankfurter Allgemeine, издаваемом в Германии, заявили, что Западу необходимо ответить на «агрессию со стороны РФ», так как та не планирует отказываться от новейших ракет.
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Политика

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Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.
Обновлено вчера в 17:59
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Обновлено в 05:06
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
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Футбол

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Происшествия

Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 04:54
Политика

Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой

В Донецкой области 17 июля 2014 года потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
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Авто

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Компания Lotus представила первую с 2008 года новую модель — первый в истории марки электромобиль Evija.
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Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят»

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Обновлено вчера в 16:07
Гаджеты

Новая 3D-камера Intel RealSense стоит 79 долларов

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Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию

В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено 15 июля в 03:41
Спорт

Загитова открыла бутылку ударом конька

Видео, на котором Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька, появилось в Instagram фигуристки.
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Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Общество

Аэропорт Петербурга перевел слив стоков с реки Новая на водоканал

Обновлено вчера в 12:19
Культура

Власти Чечни запретили артистам петь на Youtube без разрешения

Обновлено вчера в 10:23
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие

Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте

Обновлено вчера в 23:02
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Компания Porsche пригласила публику испытать систему holoride

Фирма Porsche решила напомнить публике об этой перспективной разработке и привезла образец на выставку Startup Autobahn Expo Day в родном Штутгарте.
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