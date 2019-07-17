Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 разаИзвестия вчера в 17:45
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с чего всё началось
Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.Известиявчера в 17:01
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Интернет
Основатели Prisma запустили мессенджер, который ищет чаты с помощью камеры и геолокации
Создатели фотосервиса Prisma Алексей Моисеенков и Арам Харди запустили приложение с групповыми чатами Capture.
Обновлено в 02:32
Гаджеты
Российская компания Inoi за год продала 1,5 млн смартфонов
Российская компания Inoi официально заявила, что за этот год производитель продал 1,5 млн Android-смартфонов (без учета устройств, работающих под управлением Sailfish OS).Самыми продаваемыми моделями стали Inoi 2 и Inoi 2 Lite, продажи которых за год составили 400 тысяч смартфонов.
Обновлено в 04:13
Финансы
Банки стали заменять кешбэк рублями на бонусы
Крупные банки стали отказываться от выплат кешбэка рублями, взамен предлагая бонусы.
Обновлено вчера в 23:59
Космос
«Сотбис» продаёт записи высадки на Луну
На аукционе «Сотбис» в скором времени будут проданы видеозаписи исторической высадки на Луну космонавтов NASA.
Обновлено в 04:06
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Спорт
Загитова открыла бутылку ударом конька
Видео, на котором Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька, появилось в Instagram фигуристки.
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Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Авто
В Ульяновской области намерены освободить электромобили от транспортного налога
В Ульяновской области намерены освободить электромобили от транспортного налога Правительство Ульяновской области выступило инициатором освобождения электроавтомобилей от транспортного налога.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Семьи погибших в крушении МН17 обратились к властям России
Семьи погибших в авиакатастрофе Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который потерпел крушение над Донбассом в 2014 году, написали письмо, обращенное к российским властям.
Обновлено в 03:54
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон
В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.
Обновлено вчера в 19:59
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Повышены штрафы за фиктивный техосмотр
Предусмотрены санкции за внесение фиктивных данных в единую информационную базу техосмотра.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за немедленное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил агентству представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы
Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Екатеринбурге курьер убил сотрудника супермаркета «Мегамарт»
В Екатеринбурге убит сотрудник магазина Мегамарт на улице Айвазовского, 53.
Обновлено в 01:31
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Политика
Порошенко отказался идти на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
МС-21 с российским двигателем выйдет на испытания в 2020 году
Летные испытания российского самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 начнутся в 2020 году, сообщила пресс-служба правительства Пермского края.
Обновлено вчера в 11:06
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Политика
Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой
Авиакатастрофа под Донецком превратилась в вопрос большой политики, породивший множество версий касательно причин трагедии.
Обновлено вчера в 17:01