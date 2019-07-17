Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

с чего всё началось

За последние 5 лет долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза. Такие цифры приводятся в исследовании закредитованности населения, подготовленном СРО НАПКА.

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза с 2014 года

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