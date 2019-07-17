Экономика
Кредитная нагрузка россиян резко вырослаИнвест-Форсайт вчера в 04:49
Около 5 млн россиян имеют чуть более высокий доход. То есть в общей сложности примерно 10% находятся на грани бедности или уже погрузились в нее. При этом с начала текущего года долги увеличивались в пять раз быстрее доходов.
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с чего всё началось
Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.Известия16 июля в 17:01
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Происшествия
Под Тверью отключили три энергоблока АЭС
Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.
Обновлено в 01:35
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Гаджеты
В сети появилось видео с реальными макетами iPhone 11
Обновлено вчера в 07:09
Общество
В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок
По результатам всех испытаний лучшим детским стиральным порошком был признан «Ушастый нянь».
Обновлено в 02:27
Политика
Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе
Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Авто
Начались продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено вчера в 21:00
Технологии
В Испании представлен прототип беспилотного аэротакси
Испанские разработчики из Tecnalia создали первый в стране прототип беспилотного аэротакси.
Обновлено в 00:00
Энергетика
СМИ узнали о планах «Транснефти» смешивать грязную нефть с чистой
«Транснефть» со следующей недели начнет подмешивать «грязную» нефть к чистой.
Обновлено в 00:23
Здоровье
В России участились кибератаки на медицинские учреждения
В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В Приморье в ДТП погибли шесть человек
Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Шкотовского района.
Обновлено в 01:05
Политика
Антонов заявил о визовой войне США против России
Соединенные Штаты развязали визовую войну против России. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Обновлено в 02:36
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Экономика
«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей»
«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей» «Трансмашхолдинг» проводит аудит активов ПАО «Мотовилихинские заводы», одного из крупнейших в стране производителей артиллерийских систем.
Обновлено вчера в 18:32
Авто
В России стартует серийное производство купе-кроссовера Renault Arkana
Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Политика
Премьер Саксонии призвал снять санкции с России
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ с неё следует снять санкции.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Россияне усомнились в необходимости образования для успешной карьеры
Россияне считают, что диплом о высшем образовании нужно получать, потому что так принято, отмечают социологи.
Обновлено в 01:41
Футбол
Лимит на легионеров мешает «Манчестер Сити» подписать Дани Алвеса
Ограничение по числу легионеров может стать препятствием для «Манчестер Сити» в вопросе подписания бразильского защитника Дани Алвеса.
Обновлено в 01:14
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО подготовила ответ на выход РФ из ДРСМД
Если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то НАТО готова дать ответ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Университете Торонто, сообщает ТАСС.
Обновлено 16 июля в 03:03
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Политика
Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявления, что в случае прекращения транзита российского газа Украину ждёт техногенная катастрофа.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Павел Деревянко не советует своим дочкам становиться актрисами
Артист не хочет, чтобы его дочери становились актрисами и советует им выбрать более «серьезную» профессию.43-летний актер театра и кино воспитывает двоих дочерей – девятилетнюю Варвару и пятилетнюю Александру.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
В Астрахани задержаны несколько чиновников
Астраханский следственный комитет сообщил, что в рамках расследования 17 уголовных дел, возбужденных сегодня в отношении местных чиновников за мошенничество и превышение должностных полномочий, проведены обыски и выемки документов в квартирах и домах подозреваемых, а также в государственных учреждениях, где они занимали руководящие должности.
Обновлено вчера в 15:38
Общество
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня
Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:32