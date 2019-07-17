Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

с чего всё началось

Около 5 млн россиян имеют чуть более высокий доход. То есть в общей сложности примерно 10% находятся на грани бедности или уже погрузились в нее. При этом с начала текущего года долги увеличивались в пять раз быстрее доходов.

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