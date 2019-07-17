Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 разаИзвестия вчера в 17:45
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с чего всё началось
Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.Известиявчера в 17:01
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Общество
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Обновлено вчера в 23:21
Культура
В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
Заслуженный артист России Юрий Кузнецов экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 03:25
Экономика
«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза
Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 02:26
Политика
Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы
Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Финансы
Экономист назвал «самый плохой день» для рубля
Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Отрекшийся от престола малайзийский король развелся с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Арестованный в Сирии боевик назвал причину всплеска числа терактов
Словно подтверждая слова пленного радикала, вскоре был зафиксирован всплеск террористической активности в провинции Даръа.
Обновлено вчера в 11:29
Кино
«Игра престолов» установила рекорд по номинациям на «Эмми»
«Игра престолов» серии HBO побила рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми».
Обновлено вчера в 14:30
Музыка
София Ротару оттолкнула фаната во время концерта
Некоторые поклонники звезды говорят, что в последнее время Ротару ведет себя несколько надменно — раньше, как отмечают фанаты, она не позволяла себе отталкивать людей с цветами.
Обновлено в 03:16
Политика
Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Общество
Ученые обещают сибирякам новые ЧС от большой воды
Уменьшение лесов обладающих способностью задерживать влагу может вызвать серьезные проблемы - увеличится число ЧС, связанных с наводнениями, заявляет ученый Урбан.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Наука
У растений обнаружен ген, отвечающий за поглощение ими углерода
Ученые из группы Harnessing Plants Initiative, работающей в институте имени Джонаса Салка в городе Сан-Диего, США, обнаружили ген, который отвечает за способность растения поглощать углерод.
Обновлено 15 июля в 05:18
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
ЖКХ
В России может измениться схема оплаты за вывоз мусора
В России собираются изменить схему оплаты за вывоз мусора. На данный момент рассматривается новый способ расчёта стоимости.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Финансы
Российские банки при кешбэке стали заменять рубли на бонусы
В России крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Футбол
Глушакову предлагали контракт с зарплатой € 300 тысяч
По информации издания, клуб из столицы Татарстана предлагал футболисту контракт на один год с зарплатой в размере около € 300 тыс. Казанцы вели переговоры с игроком до расторжения его соглашения с московским "Спартаком".
Обновлено в 02:28
Политика
Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы
Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Обновлено в 00:25
Космос
Робот «Федор» получил новое имя перед полетом на МКС
Робот «Федор», который должен стать первым российским «киберкосмонавтом» и отправиться на МКС, получил новое имя Skybot F-850.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
В США арестовали бывшего президента Перу
Алехандро Толедо на родине подозревают в коррупции Прокуратура Перу сообщила, что бывший президент страны Алехандро Толедо был задержан в США, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:57
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Финансы
Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн
Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Мужчина попытался ввезти в Испанию полкилограмма кокаина под париком
В аэропорту Барселоны задержали 65-летнего мужчину из колумбийской Боготы.
Обновлено вчера в 23:31