Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 разаИзвестия вчера в 17:45
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с чего всё началось
Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:10, Вашингтон
Политика
Небензя оценил перспективы снятия санкций с КНДР
Постпред РФ при ООН отметил, что "по крайне мере один член Совета, а на самом деле не один, категорически против какого-либо облегчения" санкционных мер в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 02:02
Политика
Участие депутатов в назначении министров предлагает Володин
Сам председатель Госдумы считает, что важнейшим условием качества работы государства является максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе во взаимодействии парламента и исполнительной власти, о чем ранее Володин говорил в интервью "Газете.Ru".
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
Обновлено вчера в 19:23
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 06:08
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Политика
ЕС потребовал от России признать вину за крушение МН17
Совет Евросоюза (ЕС) принял декларацию, призывающую российскую сторону взять на себя ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр
Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка
Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Западное военное оборудование «пылится» на Украине — министр обороны Канады
Западное военное оборудование, предоставленное Украине, простаивает на складах, заявил министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан, сообщило 17 июля информационное агентство «Укринформ».
Обновлено в 00:54
Культура
На «смерть» Бонда от рук #MeToo
Все остальное, включая обвинения в расизме, выглядит куда менее острым и убедительным, а вот "сексистское", "оскорбительное" и "потребительское" отношение к слабому — извините, сторонники феминизма — полу, выраженное в знаменитом на весь мир образе "девушки Бонда", стало ныне главным объектом атаки на киноэпопею и ее героя.
Обновлено в 01:00
Экономика
Завод «Звезда» может получить заказ на строительство четырех СПГ-ледоколов
"Звезда" построит четыре ледокола на сжиженном газе для обеспечения навигации на западной части Севморпути, следует из материалов "Росатома", переданных в правительство.
Обновлено вчера в 21:07
ЖКХ
В России разрабатывают новую схему оплаты за вывоз мусора
Тариф на оплату коммунальной услуги «Вывоз твёрдых бытовых отходов» могут поставить в зависимость от количества контейнеров, установленных на площадках по сбору мусора.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
В Подмосковье Ил-26 готовится к аварийной посадке
Самолет вылетел в Иркутск из аэропорта Жуковский еще в 7 утра.
Обновлено в 01:49
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера
Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер.
Обновлено вчера в 23:31
Наука
Ученые рассказали о пользе употребления насекомых в пищу
Обновлено вчера в 04:39
Религия
Крестным ходом в Екатеринбурге прошли 60 тысяч участников
В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
В Израиле назвали турецкие С-400 угрозой для ВВС США и НАТО
Обновлено вчера в 11:50
Армия и оружие
Партнеры России по ВТС продолжили закупать оружие вопреки санкциям
Ряд российских партнеров по военно-техническому сотрудничеству задерживали выплаты по контрактам из-за санкций, но теперь долг уменьшился, и экономические ограничения не мешают закупать российское оружие, сообщил информированный источник.
Обновлено в 01:23
Космос
«Протон-М» отправили в космос с заклеенной трещиной
Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака.
Обновлено в 00:46
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Армия и оружие
Армия США серьезно отнеслась к идее американцев штурмовать «Зону 51»
Обновлено 14 июля в 13:00
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Финансы
Индексы США ушли в минус после достижения рекордных отметок
Несколько предшествующих торговых сессий индексы закрывались в плюсе и достигали рекордных отметок по дневному уровню и уровню закрытия.
Обновлено в 02:00
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
Байден в шутку пообещал вызвать Трампа на соревнование по отжиманию
Кандидат в президенты США Джо Байден в шутку заявил, что вызовет американского лидера Дональда Трампа на соревнование по отжиманию от пола, если тот продолжит критиковать его за преклонный возраст.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
В Туве ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено 15 июля в 03:41
Армия и оружие
Германские СМИ призывают дать отпор «российской агрессии»
Россия не откажется от своих новых ракет, которые якобы нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не будет его спасать, поэтому на Западе необходимо забыть про ДРСМД и дать отпор "российской агрессии".
Обновлено в 01:07