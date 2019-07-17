Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 разаИзвестия вчера в 17:45
Оценить67
с чего всё началось
Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Культура
Дочь Юрия Кузнецова рассказала о состоянии актера
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено
Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Катастрофа MH17: СБУ рассказала о водителе, перевозившем «Бук»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об осуждённом водителе тягача, который, как утверждают силовики, перевозил зенитный ракетный комплекс "Бук", аналогичный тому из которого в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines, передает News.ru.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Космос
Ракету «Протон-М» запустили в космос с заклеенной трещиной
Старт ракеты-носителя «Протон-М», которая доставила в космос астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ», состоялся только с третьей попытки.
Обновлено в 00:09
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сына
Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Двое из задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной
Двое из семи ранее задержанных по статье "разбой" офицеров ФСБ России написали явку с повинной и признали свою вину в содеянном.
Обновлено в 08:21
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России
Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что россияне смогут через четыре года начать использовать электронные паспорта в стране.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Сбежавшие на Украину российские полицейские вышли на связь
Двое полицейских из Ростова-на-Дону Никита Моргунов и Семен Фищук, которые сбежали на Украину, рассказали о фабрикации возбужденного против них в России уголовного дела о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 09:40
Политика
Преемница Меркель станет главой Минобороны Германии
Урсула фон дер Ляйен утверждена новым председателем Еврокомиссии. Крамп-Карренбауэр стала главой ХДС, сменив Ангелу Меркель.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию
В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.
Обновлено в 08:00
Путешествия
Китайские туристы расхищают один из самых красивых пляжей Владивостока
Китайские туристы могут уничтожить один из уникальных российских пляжей, расположенный во Владивостоке: игнорируя все запреты, путешественники килограммами вывозят отшлифованные кусочки стекла из Стеклянной бухты.
Обновлено в 07:28
Футбол
«Атлетико» заинтересовался Триппьером
Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер может продолжить карьеру в Испании.
Обновлено вчера в 10:39
Авто
Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Космос
Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
Обновлено в 07:58
Гаджеты
Китайский клон iPhone XI показали на фото
Сегодня в Twitter появилось фото, на котором изображены актуальные флагманы Samsung и Huawei, а также iPhone XI.
Обновлено в 03:36
Политика
Московский суд продлил арест украинским морякам
Суд в Москве продлил арест всем украинским морякам, которые были задержаны при нарушении российской границы в Керченском проливе, сообщает телеканал 360.
Обновлено в 05:36
Космос
Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве
Международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в среду в Москве, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.
Обновлено в 07:27
Политика
Путин поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:33
Футбол
Агент: «Оньекуру отказался переходить в ЦСКА»
Гильям Костет-Бармада, агент нападающего «Эвертона» Анри Оньекуру, сообщил, что футболист отказался от варианта с переходом в ЦСКА.
Обновлено в 08:33
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Здоровье
Ульяновские власти отказались выписывать лекарство онкобольной девушке
Власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб».
Обновлено вчера в 15:25
Финансы
Банки РФ за полгода получили рекордную прибыль в размере 1 трлн рублей
Центробанк подсчитал, что российские банки прошедшие полгода получили прибыль в размере более триллиона рублей.
Обновлено в 09:13
Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54