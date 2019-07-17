Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

с чего всё началось

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

Армия и оружие «Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17 Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.

Политика МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".

Политика Москалькова призвала изменить меру пресечения украинским морякам Украинским морякам, пересекшим российскую границу, было бы гуманно изменить меру пресечения, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Происшествия Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Происшествия Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.

Политика Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году Медведев обратил внимание присутствующих на то, что уже к 2024 году россияне должны иметь возможность в полной мере использовать электронный паспорт.

Политика Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.

Футбол Арустамян: «В борьбу за Гильерме включился „Зенит“» В борьбу за вратаря "Локомотива" Гильерме включился и "Зенит". В клубе обсуждают идею приглашения вратаря.

Политика Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.

Гаджеты Gartner: рынок компьютерных устройств в 2019 году ждёт падение Аналитическая компания Gartner опубликовала прогноз по мировому рынку компьютерных и мобильных устройств на текущий и последующие годы.

Армия и оружие Евкуров провел первую рабочую поездку в качестве замминистра обороны Заместитель министра обороны России, бывший глава Ингушетии, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров сегодня совершил первую в новой должности рабочую поездку в войска.

Наука Редкую аномалию в Атлантическом океане сняли на видео Исследовательского судно Национального управления океанических и атмосферных исследований США показало удивительные кадры со дна Атлантического океана - как стая детенышей акул поедает рыбу-меч, после чего набег на место совершает другая крупная рыба.

Происшествия Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).

Политика Лавров оценил перспективы отношений РФ и США В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Происшествия Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Гаджеты Xiaomi Mi A3 представлен официально Компания Xiaomi официально анонсировала в Испании смартфон среднего класса Xiaomi Mi A3, который работает на «чистой» Android.

Происшествия В Крыму 49 детей отравились в летнем лагере В Крыму из детского оздоровительного лагеря «Лучистый» под Евпаторией госпитализировали 49 детей с признаками пищевого отравления, сообщает 17 июля пресс-служба администрации города.

Авто В России отзывают две модели Audi из-за утечки антифриза Немецкая компания Audi отзывает в России 120 реализованных в 2019 году автомобилей Audi A6 и Audi A7.

Баскетбол «Нижний Новгород» подписал контракт с Уиллисом Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" подписал контракт с американским форвардом Дарралом Уиллисом, сообщается на официальном сайте команды.

Происшествия Стало известно о заказчике «дела Голунова» Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.

Общество Глава Астраханской области обращался в ГП до задержания и.о. министра Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил РИА Новости, что обращал внимание Генпрокуратуры на ситуацию с аварийным жильем в регионе перед задержанием исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского.

Происшествия В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.