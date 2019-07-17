Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 разаИзвестия вчера в 17:45
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с чего всё началось
Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:43, Вашингтон
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Авто
Названы топ-10 самых популярных иномарок российской сборки
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
Обновлено в 10:10
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МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Политика
Москалькова призвала изменить меру пресечения украинским морякам
Украинским морякам, пересекшим российскую границу, было бы гуманно изменить меру пресечения, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку
Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
Обновлено в 07:53
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Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
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Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Политика
Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году
Медведев обратил внимание присутствующих на то, что уже к 2024 году россияне должны иметь возможность в полной мере использовать электронный паспорт.
Обновлено в 10:04
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Футбол
Арустамян: «В борьбу за Гильерме включился „Зенит“»
В борьбу за вратаря "Локомотива" Гильерме включился и "Зенит". В клубе обсуждают идею приглашения вратаря.
Обновлено в 09:59
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Гаджеты
Gartner: рынок компьютерных устройств в 2019 году ждёт падение
Аналитическая компания Gartner опубликовала прогноз по мировому рынку компьютерных и мобильных устройств на текущий и последующие годы.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Евкуров провел первую рабочую поездку в качестве замминистра обороны
Заместитель министра обороны России, бывший глава Ингушетии, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров сегодня совершил первую в новой должности рабочую поездку в войска.
Обновлено в 03:35
Наука
Редкую аномалию в Атлантическом океане сняли на видео
Исследовательского судно Национального управления океанических и атмосферных исследований США показало удивительные кадры со дна Атлантического океана - как стая детенышей акул поедает рыбу-меч, после чего набег на место совершает другая крупная рыба.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представлен официально
Компания Xiaomi официально анонсировала в Испании смартфон среднего класса Xiaomi Mi A3, который работает на «чистой» Android.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Крыму 49 детей отравились в летнем лагере
В Крыму из детского оздоровительного лагеря «Лучистый» под Евпаторией госпитализировали 49 детей с признаками пищевого отравления, сообщает 17 июля пресс-служба администрации города.
Обновлено в 03:24
Авто
В России отзывают две модели Audi из-за утечки антифриза
Немецкая компания Audi отзывает в России 120 реализованных в 2019 году автомобилей Audi A6 и Audi A7.
Обновлено в 04:42
Баскетбол
«Нижний Новгород» подписал контракт с Уиллисом
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" подписал контракт с американским форвардом Дарралом Уиллисом, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
Обновлено в 07:34
Общество
Глава Астраханской области обращался в ГП до задержания и.о. министра
Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил РИА Новости, что обращал внимание Генпрокуратуры на ситуацию с аварийным жильем в регионе перед задержанием исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского.
Обновлено в 10:08
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Финансы
Мосбиржа планирует расширить время торговых сессий
В дальнейшем перечень инструментов может быть расширен в соответствии с потребностями участников рынка.
Обновлено в 09:41