Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

с чего всё началось

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

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