Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 разаИзвестия вчера в 17:45

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
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с чего всё началось

Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
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Резко выросла закредитованность россиян

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Кредитная нагрузка россиян выросла в полтора раза

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СМИ сообщили о резком росте закредитованности россиян

РИА Новостивчера в 18:04

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:19, Вашингтон
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В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
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Армия и оружие

«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили

Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
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Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
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Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено

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Эрмитаж призвал остерегаться клонов сайта музея

Государственный Эрмитаж сообщил об увеличении числа попыток создания поддельных страниц музея и призвал посетителей покупать билеты только на www.hermitagemuseum.org.
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Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.
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В сети показали обновленный Hyundai Solaris

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Происшествия

Число отравившихся в детском лагере в Крыму выросло почти вдвое

Число пострадавших из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму увеличилось с 34 до 54 человек.
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Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ за 1 полугодие выросла в 4,5 раза

Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за 1 полугодие 2019 года выросла в 4,5 раза - до 18,991 млрд рублей, сообщается в материалах компании.
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Антуан быстр и хорошо действует на завершающей фазе атаки. Мы доверяем ему и ждем от него немедленных результатов, — сказал Вальверде.
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Отели в Турции снизили цены для россиян

Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
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«Яндекс» назвал самый популярный футбольный клуб России

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