Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 разаИзвестия вчера в 17:45
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с чего всё началось
Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:19, Вашингтон
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»
Обновлено в 07:36
Политика
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
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Спорт
Маргарита Мамун объявила о беременности
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила, что она с мужем пловцом Александром Сухоруковым ждут ребенка.
Обновлено в 13:10
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В Госдуме осудили позицию Белого дома по закупке Турцией С-400
Ранее в Белом доме заявили, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, а сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:13
Политика
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
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Политика
На Украине арестованы счета партии Порошенко
Следующим "более унизительным" шагом для Петра Алексеевича, добавил он, станет принудительное перечисление средств партии пана Порошенко, которая ныне активно борется за места в будущей Верховной раде, на личный счет экс-соратника Януковича.
Обновлено в 14:55
Происшествия
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В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили
Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено
Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Общество
Эрмитаж призвал остерегаться клонов сайта музея
Государственный Эрмитаж сообщил об увеличении числа попыток создания поддельных страниц музея и призвал посетителей покупать билеты только на www.hermitagemuseum.org.
Обновлено в 13:21
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие
Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Авто
Продажи LADA в Евросоюзе по итогам июня рухнули на 28%
В июне 2019 года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 404 новых автомобиля LADA, что на 27,9% ниже уровня годичной давности.
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Авто
В сети показали обновленный Hyundai Solaris
В китайской прессе появились фотографии обновлённого седана Hyundai Verna, который в России продаётся как Solaris.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Число отравившихся в детском лагере в Крыму выросло почти вдвое
Число пострадавших из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму увеличилось с 34 до 54 человек.
Обновлено в 13:13
Экономика
Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ за 1 полугодие выросла в 4,5 раза
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за 1 полугодие 2019 года выросла в 4,5 раза - до 18,991 млрд рублей, сообщается в материалах компании.
Обновлено в 08:37
Авто
На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы ТЗА
Обновлено в 02:22
Происшествия
Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети
Обновлено в 10:39
Единоборства
Хабиб смог повалить чемпиона UFC в тяжелом весе
Обновлено в 14:28
Футбол
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Антуан быстр и хорошо действует на завершающей фазе атаки. Мы доверяем ему и ждем от него немедленных результатов, — сказал Вальверде.
Обновлено в 15:03
Политика
Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Политика
Зеленский рассказал, кому доверяет
Обновлено в 14:21
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено вчера в 11:43
Футбол
«Яндекс» назвал самый популярный футбольный клуб России
Московский «Спартак» стал самым популярным футбольным клубом России.
Обновлено в 10:03