Еще у 4,7 млн человек на жизнь остается немногим больше. Таким образом, почти 10% граждан, имеющих кредиты, или балансируют у черты бедности, или находятся в зоне риска, поскольку только с начала года долги росли в пять раз быстрее доходов.

с чего всё началось

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

Политика Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.

Политика Лавров оценил перспективы отношений РФ и США В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Общество ФНС и Минюст опровергли сообщения о сбое в работе единой базы ЗАГСов Как сообщили ТАСС в отделе общественных связей Минюста России, перебои в работе единой базы ЗАГСов связаны с установкой новой версии электронной системы.

Происшествия Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.

Происшествия Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская» Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.

Политика Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Экономика Отели в Турции снизили цены для россиян Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.

Политика Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Футбол В «Зените» рассказали, где продолжит карьеру футболист Заболотный Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал ситуацию вокруг будущего в команде форварда Антона Заболотного.

Транспорт В Москве затопило Дмитровское шоссе В Москве из-за дождя затопило часть Дмитровского шоссе, сообщает Центр организации дорожного движения Москвы в Twitter.

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Политика Республики Донбасса предложили Киеву срочно обменяться пленными Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву в срочном порядке произвести обмен пленными по формуле «всех на всех», сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в среду, 17 июля.

Экономика Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Экономика МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП России на 2019 год Ранее Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики в России на 2019 год с 1,4% до 1,2% из-за сокращения добычи нефти.

Наука На подконтрольной США территории нашли место радиоактивнее Чернобыля Ученые выяснили, что уровень радиации на Маршалловых островах в Тихом океане, где в прошлом веке военные США проводили испытания ядерного оружия, в несколько раз выше, чем в районе Чернобыля и Фукусимы.

Кино «Игра престолов» получила 32 номинации на «Эмми» Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации на премию «Эмми», в том числе номинации «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».

Политика Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Энергетика Запасы нефти в США сократились, но WTI дешевеет Как следует из отчета Минэнерго страны, запасы сократились на 3,1 млн баррелей до 455,9 млн баррелей.

Политика Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.

Политика В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров В Кремле пока не обсуждалась конфискация имущества коррупционеров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Музыка София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.