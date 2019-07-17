Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 разаИзвестия вчера в 17:45

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
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с чего всё началось

Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Еще у 4,7 млн человек на жизнь остается немногим больше. Таким образом, почти 10% граждан, имеющих кредиты, или балансируют у черты бедности, или находятся в зоне риска, поскольку только с начала года долги росли в пять раз быстрее доходов.
Известиявчера в 17:01

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:49, Вашингтон
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