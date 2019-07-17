Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 разаИзвестия вчера в 17:45

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
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с чего всё началось

Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
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