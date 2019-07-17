Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 разаИзвестия вчера в 17:45
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с чего всё началось
Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:04, Вашингтон
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Зеленский рассказал, кому доверяет
Обновлено в 14:21
Политика
Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:39
Наука
Редкую аномалию в Атлантическом океане сняли на видео
Исследовательского судно Национального управления океанических и атмосферных исследований США показало удивительные кадры со дна Атлантического океана - как стая детенышей акул поедает рыбу-меч, после чего набег на место совершает другая крупная рыба.
Обновлено в 09:59
Политика
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
Участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие начиная с 21 июля, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено в 14:56
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Military Times (США): по словам чиновника Госдепартамента, американские войска могут извлечь ценные уроки из борьбы Украины с Россией (Military Times)
Кент, который отвечает за политику Госдепартамента США в отношении Украины, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджана, дал интервью во время перерыва на симпозиуме, который Американский совет по внешней политике провел накануне пятой годовщины крушения пассажирского самолета Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года.
Обновлено в 10:31
Интернет
Создатели приложения Prizma осваивают геочаты
Будет ли успешным новый сервис Capture Создатели популярного приложения Prizma запустили новый сервис Capture.
Обновлено в 11:17
Футбол
Ольга Смородская: «Кикнадзе хочет, чтобы „Локо“ заработал два миллиарда? Я это делала»
Все хотят заработать перед завершением карьеры, много просят в такой ситуации.
Обновлено в 12:45
Политика
Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Политика
Переговоры по обмену украинских моряков не ведутся, заявили в Кремле
Ранее шестерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за нарушение границы РФ, продлили срок ареста Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по обмену украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе за нарушение российской границы, не ведутся, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:01
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Общество
Электронные паспорта РФ начнут выдавать в июле 2020 года
Что касается традиционных бумажных паспортов, то их закончат выдавать в 2022 году.
Обновлено в 10:41
Политика
Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату
Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено в 00:35
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский о городе Николаеве: «Чиновники ведут себя, как бандиты»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Николаев «бандитским городом», подразумевая поведение местных чиновников, сообщил 17 июля местный ресурс «НикВести».
Обновлено в 06:42
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Волгоградской области осужденный сбежал через окно из зала суда
В городе Суровикине Волгоградской области осужденный 43-летний мужчина сбежал из здания районного суда через окно.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Культура
Дочь Юрия Кузнецова рассказала о состоянии актера
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Кузбассе горняк погиб при обрушении породы на шахте
В Кемеровской области на шахте "Анжерская-Южная" один человек погиб в результате обрушения породы.
Обновлено в 13:30
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Происшествия
В петербургском суде умер переводчик
В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Обновлено в 15:25
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Политика
На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Обновлено в 04:57
Политика
Полторак предложил Зеленскому разобрать крейсер «Украина» на запчасти
Министр обороны Украины Степан Полторак в среду предложил Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина", находящийся на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод".
Обновлено в 11:38
Здоровье
Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба
Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
Общество
В России за год в полтора раза выросло количество невыездных должников
В пресс-службе добавили, что наибольшее количество невыездных должников фиксируется в Москве и Московской области, Татарстане и Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, Ростовской области.
Обновлено в 11:34