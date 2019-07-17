Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 разаИзвестия вчера в 17:45

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
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Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Кредитная нагрузка россиян выросла в полтора раза

URA.Ruвчера в 21:53

СМИ сообщили о резком росте закредитованности россиян

РИА Новостивчера в 18:04

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

РЕН ТВвчера в 22:53

За пять лет долги россиян перед банками выросли в 1,5 раза

Телеканал 360°вчера в 20:11

Резко выросла закредитованность россиян

News.ruвчера в 19:13

Коллекторы сообщили о росте кредитной нагрузки у россиян в 1,5 раза

РБК00:15

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Известиявчера в 17:45
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:49, Вашингтон
Политика

Экс-министр предрек Украине техногенную катастрофу без транзита газа

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в программе «Реальная экономика» на телеканале NewsOne заявил, что страну ожидает настоящая техногенная катастрофа в том случае, если Киев утратит возможность заниматься транзитом газа из России.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

США требуют прекращения присутствия Ирана в Ливане и Ираке для соглашения с РФ по Сирии

"Болтон ясно заявил Патрушеву, что в любом случае именно России необходимо сделать первый шаг в том, что касается иранского присутствия в Сирии, и только в этом случае США могут дать им то, что они хотят", - издание слова американского дипломата.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

Водитель такси сбил пешехода на юге Москвы

«В районе д. 65 по Каширскому шоссе водитель автомобиля такси совершил наезд на пешехода», - сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 16:56
Экономика

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства

По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено вчера в 11:56
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине

Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — «очень хорошо»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:56
Политика

Вице-премьер Италии рассказал, что получал угрозы от украинцев

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини получал угрозы от украинцев.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

Трамп запретил продавать Турции истребители F-35

Обновлено вчера в 17:45
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля

Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено 14 июля в 00:34
Армия и оружие

В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США

В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО

Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.
Обновлено вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Иркутяне присоединились к флэшмобу на странице Леди Гаги

Иркутяне присоединились к флэшмобу в официальном аккаунте певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:29
Политика

В Ормузском проливе перестал подавать сигнал танкер из ОАЭ

Приписанный к порту Шарджи в ОАЭ нефтяной танкер Riah под флагом Панамы перестал подавать сигнал о местонахождении в субботу вечером, 13 июля, находясь в Ормузском проливе, свидетельствуют данные сайта по отслеживаю положения кораблей marinetraffic.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено вчера в 13:06
Общество

Стало известно о принудительных браках геев в Европе

За последние годы число принудительных инцидентов среди всех категорий людей в Британии официально выросло на 47 процентов, однако чиновники считают, что это связано с большей раскрываемостью.
Обновлено вчера в 05:44
Общество

Каждый пятый житель затопленных территорий хотели бы переехать

Согласно опросу, проведенному среди жителей территорий Иркутской области, попавших в зону подтопления, около 20% хотели бы уехать с затопленных мест в другие населенные пункты.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено вчера в 18:06
Теннис

Рублев вышел во второй круг турнира в Умаге

Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено 15 июля в 13:34
Происшествия

Мужчина повредил головной мозг жены, избив ее гантелей

Некогда любимый муж 35-летний Эндрю Диксон избил гантелей свою супругу по лицу и голове за то, что она спросила его о том, как проходит его лечение от параноидальной шизофрении.
Обновлено в 00:03
Политика

Опрос выявил лидерство партии Зеленского в парламентском рейтинге

Партия "Слуга народа" команды президента Украины Владимира Зеленского лидирует в парламентском рейтинге с 42,2% менее чем за неделю до выборов в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса Института анализа и прогнозирования.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие

Военным в России запретят рассказывать о службе

Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
Обновлено вчера в 10:53
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Обновлено 15 июля в 23:59
Политика

США могут предложить России новый договор по ядерному оружию

Обновлено 15 июля в 20:44
Политика

Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 19:47
Здоровье

«Ростех» планирует выпускать в Новосибирске до 80 HIFU-систем в год

Опытные образцы комплекса для неинвазивной терапии некоторых видов новообразований будут запущены в производство уже в этом году.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз

Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено вчера в 10:15
Экономика

Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания, следует из поправок к закону о национальной платежной системе, которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.
Обновлено вчера в 12:35
Гаджеты

Sony A7R IV – 61-Мп беззеркальная камера за $3500

Обновлено вчера в 12:55
Главное