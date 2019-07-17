Экономика
Коллекторы заявили о росте кредитной нагрузки россиян в 1,5 разаRT на русском 02:04
Ранее в правительстве заявили, что долговая нагрузка населения переходит за критический уровень.
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с чего всё началось
Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.Известиявчера в 17:01
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Политика
Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
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Чем на самом деле отравился Бари Алибасов - «Кротом» ли, или его смесью с алкоголем, пиарился ли на собственной болезни, врал или говорил правду - вопросы открытые.
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Происшествия
В Крыму более 30 детей госпитализировали из-за отравления
Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
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Происшествия
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода и скрылась
В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. При этом автомобилист не остановился помочь сбитому, а скрылся с места аварии.
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Общество
Уникальный приморский пляж может исчезнуть через 20 лет
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Спорт
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Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка
Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
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Политика
Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер
Судно Вооруженных сил Ирана отбуксировало в территориальные воды республики неисправный иностранный танкер, сообщили в МИД ближневосточной страны.
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Армия и оружие
В Индии назван истребитель-победитель опроса о закупке самолёта для ВВС страны
Как неоднократно сообщало «Военное обозрение», в Индии уже который год не могут решиться с выбором самолёта для заключения контракта на более чем 100 единиц для индийских ВВС.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском
Обновлено в 01:49
Происшествия
Два фигуранта дела полковника ФСБ Черкалина заочно арестованы
Двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина — бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко — заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Обновлено в 02:17
Финансы
Экономист назвал «самый плохой день» для рубля
Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Общество
Восход «кровавой» Луны сняли на видео
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Брянского кандидата в депутаты убили на Украине
В Николаевской области убили кандидата в народные депутаты от «Оппозиционного блока» уроженца Брянской области Василия Мосякина.
Обновлено вчера в 18:36
Космос
В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну
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Общество
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Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие
Партнеры России по ВТС продолжили закупать оружие вопреки санкциям
Ряд российских партнеров по военно-техническому сотрудничеству задерживали выплаты по контрактам из-за санкций, но теперь долг уменьшился, и экономические ограничения не мешают закупать российское оружие, сообщил информированный источник.
Обновлено в 01:23
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
Володин раскрыл суть возможных изменений Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
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Футбол
Эстонский «Калью» вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
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Обновлено вчера в 12:53
Общество
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В Благовещенске из-за обильных осадков 16 и 17 июля оказались подтопленными улицы, дворы и детские сады, медучреждения и магазины.
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В Сети уже появились снимки «пожилых» Филиппа Киркорова, Кристины Асмус, Ксении Собчак и многих других.
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У Зеленского рассказали о подготовке обмена пленными
Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей.
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Кино
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В минувшие выходные в окрестностях Губахи началась работа над полнометражным фильмом «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова.
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Экономика
Правительство собирается продлить заморозку накопительной части пенсии
В России предложили продлить заморозку накопительной части пенсии.
Обновлено вчера в 04:26
Экономика
Россияне раскупают продукты, маркированные как натуральные
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Обновлено вчера в 19:05