Экономика

Кредитная нагрузка россиян резко возрослаГазета.Ru 01:11

Уточняется, что сравнение показателей пяти месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого года свидетельствует о росте кредитования физлиц на 23%, его объем составляет 16 трлн руб. При этом у 75% экономически активных россиян имеются обязательства по кредитам.
Читать в источнике
с чего всё началось

Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Резко выросла закредитованность россиян

News.ruвчера в 19:13

Коллекторы сообщили о росте кредитной нагрузки у россиян в 1,5 раза

РБК00:15

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

РЕН ТВвчера в 22:53

За пять лет долги россиян перед банками выросли в 1,5 раза

Телеканал 360°вчера в 20:11

Кредитная нагрузка россиян выросла в полтора раза

URA.Ruвчера в 21:53

СМИ сообщили о резком росте закредитованности россиян

РИА Новостивчера в 18:04

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Известиявчера в 17:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:31, Вашингтон
Происшествия

Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Обновлено вчера в 19:23
Политика

Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы

Обновлено в 00:25
Наука

Нейросеть научилась собирать кубик Рубика за 20 ходов

Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Обновлено в 01:18
Политика

Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля

Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено 14 июля в 00:34
Футбол

Гризманн назвал имя своего самого жесткого соперника

Французский футболист Антуан Гризманн согласился назвать имя игрока, против которого ему было тяжелее всего играть на поле.
Обновлено в 00:30
Политика

Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой минобороны ФРГ

Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 17 июля, будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине

Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — «очень хорошо»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Кино

«Игра престолов» получила 32 номинации на премию «Эмми»

Популярный телевизионный сериал «Игра престолов» удостоился 32 номинаций на премию «Эмми», в том числе, как лучший драматический сериал.
Обновлено в 00:59
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено вчера в 07:36
Шоу-бизнес

Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

Фотографировать младенцев в России начнут по ГОСТУ

Начиная со следующего года, заказать фотосъёмку смогут только родители или законные представители младенца, при этом они должны будут дать письменное согласие на фото и обработку данных.
Обновлено вчера в 08:00
Наука

Ученые из России изучили метаболические особенности мозга аутистов

Ученые-биологи из России, совместно с коллегами из Германии и США выяснили, чем отличается мозг аутистов и обычных людей, изучив метаболические особенности мозга аутистов.
Обновлено вчера в 16:12
Общество

Екатеринбурженка отсудила ₽20 млн за автомобиль Tesla

Обновлено в 00:47
Общество

ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов

Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении.
Обновлено вчера в 16:43
Футбол

Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из Испании

Защитник сборной России (U-20) Роман Тугаринов подписал контракт с резервной командой «Эспаньола».
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие

В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Политика

Вице-премьер Италии заявил, что украинцы готовили на него покушение

Вице-премьер Италии, совмещающий должность министра МВД - Маттео Сальвини - заявил сегодня в интервью телеканалу Rai, что спецслужбами Италии идентифицирована группа украинцев, которые готовили покушение на него.
Обновлено вчера в 11:20
Политика

«Если США скажет рвать, его порвут» — Монтян о судьбе Порошенко

Если скажут: порвите Петю, его порвут.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Партнеры России по ВТС продолжили закупать оружие вопреки санкциям

Ряд российских партнеров по военно-техническому сотрудничеству задерживали выплаты по контрактам из-за санкций, но теперь долг уменьшился, и экономические ограничения не мешают закупать российское оружие, сообщил информированный источник.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Обновлено вчера в 12:53
Политика

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:29
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:21
Авто

Mercedes-Benz снимает с производства пикап X-Class

Напомним, что в 2017 году немецкий автопроизводитель представил долгожданный пикап Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

Теплая погода вернется в Москву в выходные

Теплая погода придет в Москву в выходные на смену дождям и грозам, которые ожидаются в Москве 17 и 18 июля.
Обновлено в 00:13
Происшествия

Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму

Обновлено вчера в 17:15
Главное