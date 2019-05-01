Экономика
Кредитная история: почему прогорели первые российские банкиИзвестия вчера в 17:02
В стране не было ни одного банка, не имели хождения бумажные ассигнации. Золотых и серебряных монет не хватало, а коммерческие расчеты в медных деньгах были весьма неудобными. Чтобы изменить ситуацию, императрица Елизавета Петровна 13 мая 1754 года подписала указ о создании первых в России банков.
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Авто
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ЖКХ
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Политика
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Обновлено в 02:26
Происшествия
Суд над Зыковой в Тюмени оставили открытым, а приговор огласят завтра
В Тюмени судья не стал удовлетворять ходатайство адвоката экс-главы областного УФНС Тамары Зыковой, передает корреспондент «Нашего города» из зала Калининского районного суда.
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Политика
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С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
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Спорт
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
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