Экономика

Кредитная история: почему прогорели первые российские банкиИзвестия 17:02

В стране не было ни одного банка, не имели хождения бумажные ассигнации. Золотых и серебряных монет не хватало, а коммерческие расчеты в медных деньгах были весьма неудобными. Чтобы изменить ситуацию, императрица Елизавета Петровна 13 мая 1754 года подписала указ о создании первых в России банков.
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Когда в России появился первый банк

Парламентская газета17:22

Кредитная история: почему прогорели первые российские банки

Известия17:02
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