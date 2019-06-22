Политика
Кравчук заявил об отличии позиций в команде ЗеленскогоRT на русском вчера в 23:12
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции. Он отметил, что в настоящее время наблюдается «пониженное и примитивное отношение к слову как таковому».
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с чего всё началось
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne раскритиковал команду нынешнего главы государства Владимира Зеленского за то, что ее представители высказывают различные позиции.РИА Новостивчера в 22:50
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Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
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Обновлено в 04:25
Футбол
Кубок Африки. Египет обыграл Зимбабве в матче-открытии
Египет обыграл Зимбабве в матче 1-го тура Кубка Африки со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Трезеге.
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В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Трамп объявил кандидата на пост министра обороны
Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост министра обороны исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера.
Обновлено вчера в 21:22
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На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
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В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
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Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы
Президент Владимир Путин заявил, что планов «спускать российский флаг» на Курилах у России нет.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
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