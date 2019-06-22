Кравчук заявил об отличии позиций в команде ЗеленскогоRT на русском вчера в 23:12

с чего всё началось

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции. Он отметил, что в настоящее время наблюдается «пониженное и примитивное отношение к слову как таковому».

Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского

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