Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять КрымРИА Новости 10:14

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым. По его мнению, первый секретарь ЦК КПСС передал полуостров из экономических соображений — так как Москва якобы "не могла с ним справиться".
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Леонид Кравчук
На этом я закончу, потому что говорят, что нам подарили Крым. Нет — нас заставили взять Крым, и стране он стоил все эти годы $110 млрд.
— Леонид Кравчук, политикМосковский Комсомолец 05:05

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