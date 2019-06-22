Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его командуТАСС 05:01

с чего всё началось

Ранее неоднократно были случаи, когда представители команды Зеленского высказывали позицию, которую СМИ и общественность автоматически воспринимали как мнение главы государства.

Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его команду

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