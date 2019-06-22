Первый президент Украины Кравчук раскритиковал команду ЗеленскогоПятый канал 04:14

с чего всё началось

Бывший глава государства отметил, что на данный момент представители украинской власти высказывают различные позиции. Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал поведение членов команды действующего главы государства Владимира Зеленского.

Политика Грузинским авиакомпаниям запретят полёты в Россию Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Экономика В Москве обсудили российско-африканское инвестиционное сотрудничество 21 июня в Москве на экономической конференции "Россия - Африка", которая приурочена к Ежегодному собранию Афрэксимбанка и проходит при поддержке Фонда Росконгресс и Российского экспортного центра, состоялась панельная сессия, посвященная российско-африканскому инвестиционному сотрудничеству.

Происшествия Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который тайно вывез из страны своих дочерей, чтобы вернуть их на родину.

Политика Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.

Авто В Германии отзывают около 60 тысяч дизельных Mercedes Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) объявило об отзыве порядка 60 тысяч дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI.

Происшествия Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.

Политика Скончался бывший президент Кипра Димитрис Христофиас Христофиас был президентом Кипра в 2008—2013 годах. Напомним, 17 июня умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.

Автоспорт Квят потеряет 15 позиций на старте Гран-при Франции Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят потеряет более 15 позиций на стартовой решетке Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие МИД РФ раскритиковал подход США к ядерному планированию Во времена 60-летней давности возвращаются власти США в своих подходах к ядерному планированию.

Происшествия Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково» Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.

Политика В Иране казнили шпионившего в пользу ЦРУ сотрудника оборонной сферы В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, сотрудничавшего с ЦРУ и шпионившего в пользу США, сообщила судебная организация вооруженных сил Ирана.

Экономика Любители легкой наживы нашли лазейку в программах кешбэков банков В последние месяцы популярность набирает новый вид обмана банков, который можно условно назвать: "Как получить возврат от банка средств (кешбэк), при этом ничего не купив".

Кино Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получил фильм «Дылда» Кантемир Балагов дебютировал в 2017 году в качестве режиссера с полнометражным фильмом «Теснота» в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ, а также стал лучшим дебютом «Кинотавра» и победил на фестивале «Зеркало».

Футбол «Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом Каталонский клуб намерен подписать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, а также нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает Diario Sport.

Авто Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей «Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.

Общество Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay.

ЖКХ «Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.

Культура Ургант получил леща от Поперечного Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.