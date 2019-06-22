Политика

Первый президент Украины Кравчук раскритиковал команду ЗеленскогоПятый канал 04:14

Бывший глава государства отметил, что на данный момент представители украинской власти высказывают различные позиции. Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал поведение членов команды действующего главы государства Владимира Зеленского.
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Бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne
 раскритиковал команду нынешнего главы государства Владимира Зеленского за то, что ее представители высказывают различные позиции.
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