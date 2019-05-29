Политика

Кравчук рассказал, почему Зеленский вернул Саакашвили гражданствоАргументы и Факты 01:05

Ранее стало известно, что Саакашвили вернется в Киев уже 29 мая Возвращение украинского гражданства бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили являлось вопросом "справедливости и достоинства". Об этом заявил бывший лидер Украины Леонид Кравчук, пишет РИА Новости.
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Кравчук объяснил решение Зеленского дать Саакашвили гражданство

РБК05:37

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Газета.Ru06:21

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

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Кравчук объяснил, почему Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

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Экс-президент Украины назвал причину возврата гражданства Саакашвили

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Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

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Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили

Московский Комсомолец00:52
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Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии

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Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
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В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады

В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:55
Политика

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Политика

Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.
Обновлено в 11:42
Футбол

Радимов положительно оценил идею увеличения количества команд в РПЛ

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Обновлено в 12:05
Общество

Росгвардия призвала россиян не рассказывать о своем отпуске в соцсетях

Сотрудники Росгвардии посоветовали жителям России не рассказывать о своих планах на отпуск в социальных сетях.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии

Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Игры

В июне подписчики PS Plus получат сборник Borderlands и Sonic Mania

Sony анонсировала июньскую подборку PlayStation Plus, которая станет доступна для загрузки в следующий вторник, 4 июня.
Обновлено в 11:35
Происшествия

СК возбудил дело по факту обстрела мирных жителей ДНР с беспилотника

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирных жителей Горловки в самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрела с беспилотника украинскими силовиками.
Обновлено в 11:49
Хоккей

Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Игры

Создатели Pokemon Go выпустят игру, в которой нужно будет спать

Обновлено в 11:25
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Рита Дакота закрутила отношения с женатым мужчиной

Обновлено в 08:06
Автоспорт

В Вене прошли похороны Ники Лауды

Обновлено в 05:06
Энергетика

Минфин ответил на слова «Транснефти» о взрыве машины замминистра

Пресс-секретарь первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров объяснил слова главы Минфина о возможности компенсировать убытки «Транснефти» из-за ситуации с «грязной» нефтью за счет дивидендов.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Мужчина прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти тонущего олененка

Британец Марк Хидон прыгнул в ледяной канал в Саксилби и спас тонущего олененка. Видео спасения снял друг Хидона, пишет "Ридус".
Обновлено в 07:54
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Украина прекратила выпуск БТР из европейской бронестали

Обновлено в 11:47
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей

Обновлено вчера в 19:05
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Xiaomi представила сразу два новых смартфона Redmi K20 и K20Pro

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«Сколково» поможет Hyundai создать в России сервис подписки на машины

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Экономика

Счетная палата не выявила нарушений в «Роскосмосе»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который возглавил госкорпорацию в мае прошлого года, летом 2018 г. попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 гг.
Обновлено в 10:53
Общество

Генпрокуратура проведет масштабную проверку российских школ

Генпрокуратура России до конца года в рамках комплексной проверки школ оценит, как там следят за безопасностью, кормят детей и ведут профилактику преступности, сообщил в среду глава ведомства Юрий Чайка.
Обновлено в 07:07
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Лондонские "Арсенал" и "Челси" встретятся в финале футбольной Лиги Европы. Встреча пройдет 29 мая в столице Азербайджана - Баку.
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Армия и оружие

Израиль оказался замешан в организации провокации против Дамаска

Интересно, что сфабрикованные Израилем «доказательства» будто бы использования сирийскими властями отравляющих веществ, применялись США и их союзниками для введения экономической блокады против сирийского народа, а также в качестве предлога для нанесения прямых ударов по позициям правительственных сил CAA.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
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Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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