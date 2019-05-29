Политика
Кравчук рассказал, почему Зеленский вернул Саакашвили гражданствоАргументы и Факты 01:05
Ранее стало известно, что Саакашвили вернется в Киев уже 29 мая Возвращение украинского гражданства бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили являлось вопросом "справедливости и достоинства". Об этом заявил бывший лидер Украины Леонид Кравчук, пишет РИА Новости.
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