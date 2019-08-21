Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружияРИА Новости вчера в 19:02
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой". Он отметил, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны. После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал.
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с чего всё началось
Киев был вынужден отказаться ядерного оружия из-за угрозы экономических санкций со стороны США, об этом заявил в эфире “24 канала” экс-президент Украины Леонид Кравчук.РИА Новостивчера в 19:02
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Общество
На Среднем Урале снова объявили штормовое предупреждение
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Музыка
Валерия получила травму во время съемок шоу «Голос 60+»
Обновлено вчера в 10:07
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию
Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Президенты США и Франции провели телефонный разговор во вторник, где обсудили приглашение Москвы на саммит G7 в следующем году.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Источник рассказал о госиспытаниях компактного пистолета под патрон 9х18
Новый компактный пистолет под патрон 9х18 мм, создаваемый для спецподразделений, пройдет госиспытания до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой
Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Радиационный фон после аварии в Северодвинске не повышен, заявил Путин
Угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено 19 августа в 12:20
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Новости на «Рустави 2» были прерваны заявлением ведущих об увольнении
Главный информационный выпуск телеканала "Рустави 2" был прерван после заявлений в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили.
Обновлено вчера в 13:43
Футбол
Дмитрий Сычев объявил о возможном возобновлении карьеры
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Марию Кожевникову публично опустили
Обновлено вчера в 21:03
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено вчера в 17:38
Гаджеты
Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт
Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Политика
МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
Суд в Австралии отклонил апелляцию осужденного за педофилию кардинала
Кардинал Джордж Пелл, осужденный в Австралии за насильственные действия в отношении детей, проиграл апелляцию.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Путин рассказал об осторожном оптимизме после общения с Зеленским
По мнению Путина, есть «некоторые вещи», которые можно обсуждать и которые внушают «осторожный» оптимизм.
Обновлено 19 августа в 12:33
Происшествия
В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей
Полицейские совместно с Росгвардией задержали в Татарстане группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, при этом правоохранителям пришлось применить оружие, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Ульяновской области похоронили убитую в селе Патрикеево семью
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Обновлено вчера в 08:58
Общество
Росстат посчитал траты россиян на покупку алкоголя и табака
В 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Россиянин продаст исцеляющую от похмелья кошку за 15 миллионов рублей
Обновлено вчера в 10:42
Политика
Претендент на пост посла США в России отказался от должности
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого считали претендентом на должность американского посла в России, отказался от этой должности.
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Политика
Украина намерена начать поставки газа из Румынии
Обновлено вчера в 02:03
Театры
Театр Маяковского начнет сезон бенефисом Светланы Немоляевой
В Московском академическом театре имени Владимира Маяковского 20 августа состоит бенефис народной артистки Светланы Немоляевой.
Обновлено вчера в 03:31
Происшествия
В центре Краснодара произошла стрельба
Обновлено вчера в 18:58