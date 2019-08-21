с чего всё началось

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой". Он отметил, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны. После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал.

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

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