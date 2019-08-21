Политика

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружияРИА Новости вчера в 19:02

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой". Он отметил, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны. После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось
Киев был вынужден отказаться ядерного оружия из-за угрозы экономических санкций со стороны США, об этом заявил в эфире “24 канала
” экс-президент Украины Леонид Кравчук.
РИА Новостивчера в 19:02

Подробнее о событии

Экс-президент Украины напомнил о роли США в лишении страны ядерного оружия

Газета.Ruвчера в 22:46

На Украине рассказали об угрозах США из-за ядерного оружия

Lenta.ruвчера в 22:36

Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия

RT на русскомвчера в 21:16

Кравчук сообщил об ультиматуме США перед отказом Киева от ядерного оружия

РБКвчера в 20:18

Экс-президент Украины рассказал о шантаже США по ядерному оружию

Известиявчера в 20:10

Кравчук: США поставили Украине ультиматум по ядерному оружию

Московский Комсомолецвчера в 19:27

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

РИА Новостивчера в 19:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 00:31, Ашберн
Общество

На Среднем Урале снова объявили штормовое предупреждение

Обновлено вчера в 17:13
Общество

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Музыка

Валерия получила травму во время съемок шоу «Голос 60+»

Обновлено вчера в 10:07
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Экономика

Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию

Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Президенты США и Франции провели телефонный разговор во вторник, где обсудили приглашение Москвы на саммит G7 в следующем году.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие

Источник рассказал о госиспытаниях компактного пистолета под патрон 9х18

Новый компактный пистолет под патрон 9х18 мм, создаваемый для спецподразделений, пройдет госиспытания до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой

Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Радиационный фон после аварии в Северодвинске не повышен, заявил Путин

Угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено 19 августа в 12:20
Происшествия

В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар

Обновлено вчера в 17:32
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Политика

На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке

Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Новости на «Рустави 2» были прерваны заявлением ведущих об увольнении

Главный информационный выпуск телеканала "Рустави 2" был прерван после заявлений в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили.
Обновлено вчера в 13:43
Футбол

Дмитрий Сычев объявил о возможном возобновлении карьеры

Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Марию Кожевникову публично опустили

Обновлено вчера в 21:03
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям

Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено вчера в 17:38
Гаджеты

Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт

Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Политика

МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия

Суд в Австралии отклонил апелляцию осужденного за педофилию кардинала

Кардинал Джордж Пелл, осужденный в Австралии за насильственные действия в отношении детей, проиграл апелляцию.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Путин рассказал об осторожном оптимизме после общения с Зеленским

По мнению Путина, есть «некоторые вещи», которые можно обсуждать и которые внушают «осторожный» оптимизм.
Обновлено 19 августа в 12:33
Происшествия

В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей

Полицейские совместно с Росгвардией задержали в Татарстане группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, при этом правоохранителям пришлось применить оружие, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

В Ульяновской области похоронили убитую в селе Патрикеево семью

В Ульяновской области прошли похороны семьи, убитой в селе Патрикеево.
Обновлено вчера в 08:58
Общество

Росстат посчитал траты россиян на покупку алкоголя и табака

В 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Россиянин продаст исцеляющую от похмелья кошку за 15 миллионов рублей

Обновлено вчера в 10:42
Политика

Претендент на пост посла США в России отказался от должности

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого считали претендентом на должность американского посла в России, отказался от этой должности.
Обновлено в 00:07
Политика

Украина намерена начать поставки газа из Румынии

Обновлено вчера в 02:03
Театры

Театр Маяковского начнет сезон бенефисом Светланы Немоляевой

В Московском академическом театре имени Владимира Маяковского 20 августа состоит бенефис народной артистки Светланы Немоляевой.
Обновлено вчера в 03:31
Происшествия

В центре Краснодара произошла стрельба

Обновлено вчера в 18:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Кравчук
Политик
Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый Президент Украины. Народный депутат Верховной рады Украины I-IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное