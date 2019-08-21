Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружияРИА Новости вчера в 19:02
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой". Он отметил, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны. После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал.
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с чего всё началось
Киев был вынужден отказаться ядерного оружия из-за угрозы экономических санкций со стороны США, об этом заявил в эфире “24 канала” экс-президент Украины Леонид Кравчук.РИА Новостивчера в 19:02
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Футбол
Бельгийские ученые определили, что Месси лучше Роналду
Ученые Левенского католического университета (Бельгия) провели исследование, чтобы сравнить форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего за «Реал».
Обновлено в 03:26
Культура
Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+»
В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Президент Уругвая сообщил, что у него обнаружен рак легкого
Президент Уругвая Табаре Васкес сообщил журналистам на пресс-конференции, что врачи обнаружили у него в легких злокачественное образование.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
Президент Румынии выступил за увеличение военного присутствия США
Трамп перед переговорами с румынским коллегой заявил, что США готовы обсуждать с Румынией возможность усиления их военного присутствия на ее территории, сообщал Белый дом.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка
Обновлено вчера в 04:31
Общество
День города в Москве отметят маскарадом и косплеем
Дороже всего праздник стоил два года назад, во время 870-летия города — 742 млн руб. Праздничные мероприятия состоятся 7–8 сентября.
Обновлено в 02:00
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Общество
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 пригласили на отдых в Крым
Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.
Обновлено в 01:14
Здоровье
В России увеличилось число больных рассеянным склерозом
В России за пять лет выросло число пациентов с рассеянным склерозом. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену, пишут СМИ
Обновлено в 02:48
Наука
В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль
Специалисты обнаружили в коже мышей ранее неизвестный орган, помогающий воспринимать и реагировать на определённые виды боли.
Обновлено вчера в 04:24
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак
Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.
Обновлено в 02:04
Кино
Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой
Заместитель художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова назвала причину смерти народной артистки России Александры Назаровой.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Лидеры двух стран обсудили международную повестку. При этом Путин впервые прокомментировал недавние протесты в Москве.
Обновлено 19 августа в 16:43
Происшествия
Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Краснодаре произошла массовая перестрелка
Полиция столицы Кубани ведет поиск группы неизвестных мужчин, устроивших драку со стрельбой в центре города - рядом с крупнейшим в городе вещевым Вишняковским рынком.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Оренбурге вынужденно сел самолет «Уральских авиалиний»
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом из Душанбе в Жуковский, совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за ухудшения состояния ребенка на борту, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Обновлено в 02:59
Политика
Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Кино
Человек-паук исчезнет из киновселенной Marvel
Президент студии Marvel Кевин Файги больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием супергероя Человека-паука.
Обновлено в 02:45
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Американский актер Сильвестр Сталлоне представил новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено в 03:18
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Футбол
ФК «Волгарь» пошутил над суммой выплат за трансферы Сутормина
Пресс-служба астраханского футбольного клуба «Волгарь» пошутила над суммой солидарных выплат, которые получил коллектив за трансферы полузащитника Алексея Сутормина.
Обновлено вчера в 16:14
Политика
РФ и Китай потребовали созыва Совбеза ООН из-за ракетных пусков США
Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Пентагон заявил о проведённом США первом испытании на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), переставшим действовать только 2 августа 2019 года.
Обновлено в 00:19
Политика
«Агора» попросила ООН оценить действия властей при разгоне акций в Москве
Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле – августе этого года.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
В России создают новый компактный пистолет для спецслужб
Обновлено вчера в 20:05
Игры
Консоль PlayStation 5 Dev Kit выглядит крайне футуристично
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05