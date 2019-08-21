с чего всё началось

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой". Он отметил, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны. После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал.

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

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Армия и оружие Президент Румынии выступил за увеличение военного присутствия США Трамп перед переговорами с румынским коллегой заявил, что США готовы обсуждать с Румынией возможность усиления их военного присутствия на ее территории, сообщал Белый дом.

Общество День города в Москве отметят маскарадом и косплеем Дороже всего праздник стоил два года назад, во время 870-летия города — 742 млн руб. Праздничные мероприятия состоятся 7–8 сентября.

Здоровье В России увеличилось число больных рассеянным склерозом В России за пять лет выросло число пациентов с рассеянным склерозом. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.

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Футбол ФК «Волгарь» пошутил над суммой выплат за трансферы Сутормина Пресс-служба астраханского футбольного клуба «Волгарь» пошутила над суммой солидарных выплат, которые получил коллектив за трансферы полузащитника Алексея Сутормина.

Политика РФ и Китай потребовали созыва Совбеза ООН из-за ракетных пусков США Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Пентагон заявил о проведённом США первом испытании на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), переставшим действовать только 2 августа 2019 года.

Политика «Агора» попросила ООН оценить действия властей при разгоне акций в Москве Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле – августе этого года.