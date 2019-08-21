Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружияРИА Новости вчера в 19:02
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой". Он отметил, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны. После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал.
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с чего всё началось
Киев был вынужден отказаться ядерного оружия из-за угрозы экономических санкций со стороны США, об этом заявил в эфире “24 канала” экс-президент Украины Леонид Кравчук.РИА Новостивчера в 19:02
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:38, Ашберн
Здоровье
В Москве отменят медсправку для детсадов
Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
В Китае рассказали о влиянии Су-57 на F-35
Появление экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 разрушит монополию американских F-35 Lightning II, пишет Sohu.
Обновлено в 06:30
Политика
Трамп выразил желание вернуть Россию в G8
Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Арктику и Дальний Восток защитят сверхдальнобойные С-300В4
Арктика и Дальний Восток будут усилены сверхдальнобойными зенитными комплексамиС-300В4.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России
Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
Обновлено в 05:27
Происшествия
СК допросил сотрудницу ФБК, супругу Леонида Волкова
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Pininfarina улучшила 1900-сильное купе Battista до выпуска модели
На закрытом мероприятии была представлена усовершенствованная версия Pininfarina Battista: запас хода электромобиля был увеличен с 450 до 500 километров.
Обновлено в 05:05
Политика
Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визит
Королевская семья Дании удивлена решению президента США Дональда Трампа временно отложить свой визит в Копенгаген.
Обновлено в 05:12
Технологии
Сбербанк запустит сервис для проверки кандидатов при приеме на работу
Сервис Сбербанка, который поможет работодателем проверять кандидатов при приеме на работу, будет анализировать данные из открытых источников, в том числе из социальных сетей, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 05:20
Политика
В Иране назвали условие возвращения к обязательствам по СВПД
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, при каком условии иранская сторона готова вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Виторган назвал «сказкой» сломанный нос Богомолова
Бывший муж публично упрекнул Собчак в неискренности Ксения Собчак опубликовала в "Инстаграме" новый пост с рассуждениями о том, что многие звезды в соцсетях выпячивают качества, которыми они на самом деле не обладают, просто ради хвастовства.
Обновлено в 05:30
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре
Синоптики сообщили, что погода может компенсировать недостаток летнего тепла в сентябре.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Экономика
Банки отказались замораживать счета бизнесменов
В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
Обновлено в 02:28
Политика
США отказали во въезде девушке премьера Британии Джонсона
Обновлено в 05:15
Авто
Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий
Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий Крупные автопроизводители не дождались бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты из-за истечения соглашений о промсборке и готовятся повысить цены на автомобили.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
Роналду предположил, что может завершить карьеру в следующем году
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос, в каком возрасте он планирует завершить футбольную карьеру.
Обновлено в 01:55
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа
Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51