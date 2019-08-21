с чего всё началось

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой". Он отметил, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны. После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал.

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

Здоровье В Москве отменят медсправку для детсадов Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.

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Армия и оружие В Китае рассказали о влиянии Су-57 на F-35 Появление экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 разрушит монополию американских F-35 Lightning II, пишет Sohu.

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Политика Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.

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Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Авто Pininfarina улучшила 1900-сильное купе Battista до выпуска модели На закрытом мероприятии была представлена усовершенствованная версия Pininfarina Battista: запас хода электромобиля был увеличен с 450 до 500 километров.

Политика Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визит Королевская семья Дании удивлена решению президента США Дональда Трампа временно отложить свой визит в Копенгаген.

Технологии Сбербанк запустит сервис для проверки кандидатов при приеме на работу Сервис Сбербанка, который поможет работодателем проверять кандидатов при приеме на работу, будет анализировать данные из открытых источников, в том числе из социальных сетей, сообщают РИА Новости.

Политика В Иране назвали условие возвращения к обязательствам по СВПД Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, при каком условии иранская сторона готова вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

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Происшествия Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

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