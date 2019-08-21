Политика

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружияРИА Новости вчера в 19:02

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой". Он отметил, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны. После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал.
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с чего всё началось
Киев был вынужден отказаться ядерного оружия из-за угрозы экономических санкций со стороны США, об этом заявил в эфире “24 канала
” экс-президент Украины Леонид Кравчук.
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Политика

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Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
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Здоровье

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Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.
Обновлено вчера в 09:06
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Технологии

Глава Huawei заявил о балансировании компании «между жизнью и смертью»

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Футбол

Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
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Футбол

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Обновлено в 03:26
Политика

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Обновлено в 04:31
Экономика

Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь

Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено вчера в 20:21
Политика

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Общество

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Авто

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В 1 полугодии 2019 года из России в другие страны (кроме стран Евразийского экономического союза) было экспортировано 19,5 тыс. легковых автомобилей, что на 37% больше, чем годом ранее.
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Общество

«Фильм, в котором». Яндекс рассказал, как россияне ищут кино

Обновлено в 04:30
Футбол

Матч «Зенита» и «Уфы» рассудит бригада Иванова

Встреча «Уфы» и «Зенита» состоится в субботу, 24 августа, на стадионе «Нефтяник». Начало матча в 16:30 по московскому времени.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой

Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
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Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

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«Мегафон» занял первое место в России по скорости мобильного Интернета

"МегаФон" ускорился до 300 Мбит / с. Эксперты назвали оператора с самым быстрым мобильным Интернетом.
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Армия и оружие

Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО

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Чистая прибыль «Роснефти» в I полугодии выросла на 9%

Чистая прибыль компании во II квартале снизилась на 10,6% к показателю за аналогичный период прошлого года и составила 194 млрд руб.
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Леонид Кравчук
Политик
Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый Президент Украины. Народный депутат Верховной рады Украины I-IV созывов.
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