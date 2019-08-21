с чего всё началось

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой". Он отметил, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны. После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал.

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

Армия и оружие КНДР обвинили в проведении исследований в ядерном центре в Йонбёне Южнокорейские СМИ обвинили власти Северной Кореи в проведении исследований в ядерном центре в Йонбёне в прошлом году.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

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Политика Президент Мозамбика намерен обсудить с Путиным привлечение инвестиций Ньюси добавил, что намерен поблагодарить Путина и весь российский народ за поддержку во время борьбы за независимость и восстановление Мозамбика, а также за помощь по ликвидации последствий недавнего циклона "Идай".

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Здоровье В Москве отменят медсправку для детсадов Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.

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