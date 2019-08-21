с чего всё началось

Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.

Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия

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Наука Открыто новое состояние материи Американские физики открыли новое состояние материи, описав так называемую топологическую сверхпроводимость.

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Здоровье Остеопат назвал вредные для здоровья виды обуви Остеопат Владимир Животов назвал вредные для здоровья виды обуви.

Здоровье В детской поликлинике в Солнечном здоровых отделят от больных В детской поликлинике №1 в микрорайоне Солнечный проведут перестройку и разделят пространство на два крыла: для здоровых и больных детей.

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Здоровье В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников В столице отменили обязательное предоставление в детские сады бумажных справок об отсутствии у детей контактов с инфекционными больными, написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Музыка Украинская певица обвинила Бузову в плагиате В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!".

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Политика Трамп не возвражает против возвращения России в G8 Президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение Российской Федерации в «Большую восьмерку».

Экономика «Ъ»: «Россети» хотят выкупить 40,4% акций МРСК Сибири "Россети" рассматривают возможность покупки 40,4% акций МРСК Сибири (входит в структуру холдинга "Россети") у ее крупнейшего миноритария - угольной компании СУЭК.

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