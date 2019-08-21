Политика

Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружияRT на русском 21:16

Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Киев был вынужден отказаться ядерного оружия из-за угрозы экономических санкций со стороны США, об этом заявил в эфире “24 канала
” экс-президент Украины Леонид Кравчук.
РИА Новости19:02

Подробнее о событии

Экс-президент Украины напомнил о роли США в лишении страны ядерного оружия

Газета.Ru22:46

Экс-президент Украины рассказал о шантаже США по ядерному оружию

Известия20:10

Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия

RT на русском21:16

Кравчук сообщил об ультиматуме США перед отказом Киева от ядерного оружия

РБК20:18

На Украине рассказали об угрозах США из-за ядерного оружия

Lenta.ru22:36

Кравчук: США поставили Украине ультиматум по ядерному оружию

Московский Комсомолец19:27

Кравчук рассказал об ультиматуме США по ядерному оружию

РИА Новости19:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:02, Ашберн
Футбол

«Монако» намерен арендовать форварда «Лестера» Слимани

Ожидается, что Слимани перейдёт в «Монако» на правах аренды на один сезон.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие

Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США

Россия и Китай запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 22:16
Общество

Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В зоне поисков пропавшего ребёнка нашли медведя: Нижегородская область

Обновлено в 21:28
Наука

Открыто новое состояние материи

Американские физики открыли новое состояние материи, описав так называемую топологическую сверхпроводимость.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

В Тульской области задержан водитель, сбивший трех паралимпийцев

Водитель, сбивший трех паралимпийцев в Тульской области, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 09:07
Кино

Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова

Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:05
Политика

Королевская семья Дании допустила продажу Гренландии

Обновлено в 14:37
Здоровье

Остеопат назвал вредные для здоровья виды обуви

Остеопат Владимир Животов назвал вредные для здоровья виды обуви.
Обновлено в 12:43
Здоровье

В детской поликлинике в Солнечном здоровых отделят от больных

В детской поликлинике №1 в микрорайоне Солнечный проведут перестройку и разделят пространство на два крыла: для здоровых и больных детей.
Обновлено в 06:28
Киберспорт

На gamescom 2019 показали игровой процесс Biomutant

Обновлено в 15:33
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами

Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.
Обновлено в 10:32
Здоровье

В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

В столице отменили обязательное предоставление в детские сады бумажных справок об отсутствии у детей контактов с инфекционными больными, написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Обновлено в 04:10
Музыка

Украинская певица обвинила Бузову в плагиате

В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!".
Обновлено в 21:37
Политика

Жена Нетаньяху в Киеве бросила хлеб-соль на землю

Премьер-министр отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль, надкусил, и передал жене, а она бросила хлеб на землю.
Обновлено вчера в 06:45
Политика

Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»

Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Политика

Трамп не возвражает против возвращения России в G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение Российской Федерации в «Большую восьмерку».
Обновлено в 15:52
Экономика

«Ъ»: «Россети» хотят выкупить 40,4% акций МРСК Сибири

"Россети" рассматривают возможность покупки 40,4% акций МРСК Сибири (входит в структуру холдинга "Россети") у ее крупнейшего миноритария - угольной компании СУЭК.
Обновлено в 22:42
Космос

Астрономы зафиксировали, как черная дыра поглощает нейтронную звезду

Ученые Австралийского национального университета сообщили, что это первый случай, когда было зафиксировано полное поглощение нейтронной звезды черной дырой.
Обновлено вчера в 19:12
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие

США и Румыния договорились укреплять оборону в Восточной Европе

Обновлено в 20:01
Общество

Художника Шилова наградили медалью СВР за портрет разведчика Короткова

Обновлено в 12:52
Происшествия

Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции

В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Футбол

Джорджевич рассказал забавную историю про Аджоева-младшего и сникерс

Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал забавную историю о форварде Гураме Аджоеве-младшем, произошедшую во время их совместного выступления за тульский «Арсенал».
Обновлено в 19:58
Армия и оружие

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

Две станции мониторинга радиации, расположенные на Чукотке и в Якутии, возобновили передачу данных.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии

Обновлено в 03:21
Происшествия

ФСИН прокомментировала УДО педофила, позже изнасиловавшего девочку

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко прокомментировал условно-досрочное освобождение осужденного, который после выхода на свободу изнасиловал семилетнюю девочку.
Обновлено в 12:08
Политика

Во Франции прошли переговоры Путина и Макрона

Обновлено в 00:23
Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.
Обновлено в 05:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Кравчук
Политик
Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый Президент Украины. Народный депутат Верховной рады Украины I-IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное