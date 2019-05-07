Политика
Кравчук рассказал, что Хрущёв «заставил» Украину принять КрымRT на русском 15:16
Как отметил политик, Киеву «не подарили» полуостров — «заставили взять». При этом, по оценке Кравчука, с начала 50-х годов Киев потратил на содержание Крыма $110 млрд. В июне 2018 года Кравчук предположил, каким образом Украина может «вернуть» Крым.
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В Крыму прокомментировали слова Кравчука о навязывании полуострова Украине
Аргументы и Факты - Крым05:49
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На юге Сицилии продают дома за один евро
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Состояние черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 расценивается как приемлемое.
Обновлено вчера в 02:49
Здоровье
В России расширили перечень хронических заболеваний
Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
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Во Франции полиция задержала молодого человека, захватившего в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
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Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Источник: в технополисе «Эра» модернизируют авиационный прицельный комплекс «Гефест»
Специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе работают над повышением точности авиационного прицельно-навигационного комплекса СВП-24 "Гефест".
Обновлено в 20:43
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Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
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Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
В день специалисты советуют есть не более 30 г сала.
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Коломойский назвал срок возвращения на Украину
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Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
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Напомним, в первом матче «Барселона» победила со счётом 3:0. Второй финалист Лиги чемпионов определится в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».
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Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
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Происшествия
Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере
В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено в 19:55
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