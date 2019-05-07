Политика

Кравчук рассказал, что Хрущёв «заставил» Украину принять КрымRT на русском 15:16

Как отметил политик, Киеву «не подарили» полуостров — «заставили взять». При этом, по оценке Кравчука, с начала 50-х годов Киев потратил на содержание Крыма $110 млрд. В июне 2018 года Кравчук предположил, каким образом Украина может «вернуть» Крым.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-президент Кравчук заявил о насильной передаче Крыма Украине

РБК12:49

Кравчук считает, что Россия заставила Украину взять Крым

Аргументы неделi. Крым05:52

«Глупость великая»: сенатор о словах Кравчука про «навязывание» УССР Крыма

РИА Новости Крым11:00

Кравчук заявил, что Хрущев насильно отдал Крым Украине

Московский Комсомолец14:32

В Крыму прокомментировали слова Кравчука о навязывании полуострова Украине

Аргументы и Факты - Крым05:49

Кравчук выставил России счёт за Крым

ForPost04:01

Кравчук назвал сумму, во сколько обошелся Крым Украине

Krym.News01:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем

Обновлено в 11:49
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено в 17:41
Армия и оружие

Удар «ракетным монстром» по боевикам в Сирии попал на видео

Как отмечает Федеральное агентство новостей, военные правительственной армии страны при ударе по позициям террористов в населенном пункте Кабани в Латакии накануне использовали установку Golan-1000, называемую "ракетным монстром", которую разрабатывали сирийские инженеры.
Обновлено в 15:08
Здоровье

Тадалафил эффективен для лечения сердечной недостаточности

Исследование лекарственного препарата Тадалафил на животной модели доказывает, что этот препарат биологически эффективен для лечения сердечной недостаточности.
Обновлено в 05:42
Культура

Актриса Самбурская со скандалом покинула Театр на Малой Бронной

Обновлено в 19:26
Происшествия

В Гватемале при бунте в тюрьме погибли семь человек

Вблизи столицы Гватемалы в тюрьме Павон произошёл бунт, погибли семь человек. Об этом информирует портал Prensa Libre.
Обновлено в 20:12
Технологии

Build 2019: демонстрация первой высадки на Луну для HoloLens 2 на базе Unreal Engine

Чтобы показать перспективы, команда Unreal Engine и представила интерактивную визуализацию первой высадки на Луну в рамках миссии «Аполлон-11», которой в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено в 14:54
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Общество

Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны

Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:18
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Обновлено в 04:02
Армия и оружие

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 украинских ВВС, оставшихся на территории Крыма, окончательно потеряны в качестве боевых единиц.
Обновлено в 21:11
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Происшествия

Стало известно о состоянии черных ящиков сгоревшего SSJ-100

Состояние черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 расценивается как приемлемое.
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
Здоровье

В России расширили перечень хронических заболеваний

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия

Полиция задержала захватившего заложников в магазине под Тулузой

Во Франции полиция задержала молодого человека, захватившего в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
Обновлено в 18:33
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Политика

США направят к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль

Обновлено в 17:22
Армия и оружие

Источник: в технополисе «Эра» модернизируют авиационный прицельный комплекс «Гефест»

Специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе работают над повышением точности авиационного прицельно-навигационного комплекса СВП-24 "Гефест".
Обновлено в 20:43
Финансы

Банк России перевел свои активы из США в Китай

В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Здоровье

Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

В день специалисты советуют есть не более 30 г сала.
Обновлено в 09:55
Политика

Коломойский назвал срок возвращения на Украину

Украинский бизнесмен и экс-глава "Приватбанка" Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.info, что намерен вернуться на Украину после инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:51
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол

«Барселона» не смогла забить «Ливерпулю» и вылетела из Лиги чемпионов

Напомним, в первом матче «Барселона» победила со счётом 3:0. Второй финалист Лиги чемпионов определится в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».
Обновлено в 16:58
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере

В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие

США заподозрили Иран в перевозке баллистических ракет по морю

США подозревают Иран в переброске баллистических ракет малой дальности на кораблях, находящихся в Персидском заливе, передает телеканал CNN.
Обновлено в 21:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное