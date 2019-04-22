Политика

Кравчук призвал Зеленского снять блокаду с КрымаУтро.ru вчера в 14:42

Кравчук стал первым из всех избранных лидеров Незалежной, кто заговорил о неэффективности перекрытия Киевом еще в конце весны 2014 г. как наказания крымчан Северо-Крымского канала, прекращения электроснабжения и торговли с полуостровом.
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Алексей Пушков
Советуя Зеленскому снять блокаду Крыма, Кравчук исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины, а нормальные отношения приблизят его к ней. Не надо только вынашивать надежду на „ползучее возвращение“ Крыма. А сама по себе идея снятия блокады разумна. Тест для Зеленского.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельURA.Ru вчера в 23:28

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Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый Президент Украины. Народный депутат Верховной рады Украины I-IV созывов.
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