Кравчук призвал Зеленского снять блокаду с КрымаУтро.ru вчера в 14:42

Советуя Зеленскому снять блокаду Крыма, Кравчук исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины, а нормальные отношения приблизят его к ней. Не надо только вынашивать надежду на „ползучее возвращение“ Крыма. А сама по себе идея снятия блокады разумна. Тест для Зеленского.

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