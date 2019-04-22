Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к КрымуГазета.Ru 15:18

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Леонид Кравчук
Политик
Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый Президент Украины. Народный депутат Верховной рады Украины I-IV созывов.
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