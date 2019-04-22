Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к КрымуГазета.Ru 15:18
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Хоккей
Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ
В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Хоккей
Экс-вратарь «Авангарда» Дафо: «30 дней в Омске – худшие в жизни. Получил первую зарплату и свалил оттуда»
Бывший вратарь «Авангарда» Байрон Дафо в подскате Пола Биссоннетта и Райана Уитни поделился воспоминаниями об игре за омский клуб.
Обновлено в 15:36
Интернет
Британские ученые назвали самые «слабые» пароли
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено в 21:12
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Экономика
СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»
Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали о том, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для своего совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 21:19
Происшествия
В Нигерии полицейский на машине врезался в толпу людей
Обновлено в 17:11
Общество
ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено в 16:37
Политика
Коломойский намерен вернуться на Украину
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен вернуться на родину после официального обнародования результатов президентских выборов, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали радикально изменившуюся Машу Малиновскую
Обновлено в 18:47
Политика
Усик язвительно прокомментировал итоги выборов на Украине
Обновлено в 13:34
Политика
Вассерман рассказал, чем закончится президентский срок Зеленского
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскрыл свое видение политических перспектив будущего президента Украины.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Госпитализирована певица Любовь Успенская
Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Удобный и надёжный сервис для клиентов АТБ: авторизация через портал Госуслуги
При оформлении любого кредитного продукта клиенты получили возможность авторизоваться через сервис ЕСИА*.
Обновлено в 12:01
Политика
Зеленский рассказал о первых шагах на посту президента
Телеведущий лидирует во втором туре голосования на пост президента Украины — его конкурент Петр Порошенко уже признал поражение.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Дело о пытках 13-летнего школьника передали в суд в Петербурге
Двум мужчинам предъявили обвинения по статье 117 УК «Истязание с применением пытки», дело передали во Фрунзенский районный суд, сообщает 22 апреля объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 15:09
Политика
США пообещали 10 млн долларов за информацию о финансах «Хезболлы»
США объявили награду за информацию, с помощью которой можно будет сорвать финансовые операции «Хезболлы».
Обновлено в 14:28
Музыка
На «Московскую весну A Cappella» приедет рекордное количество участников — 195 человек
Третий Международный фестиваль и конкурс акапельного пения «Московская весна A Cappella» соберет рекордное количество участников — 195 человек.
Обновлено вчера в 09:07
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено 20 апреля в 03:34