Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к КрымуГазета.Ru 15:18

Советуя Зеленскому снять блокаду Крыма, Кравчук исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины, а нормальные отношения приблизят его к ней. Не надо только вынашивать надежду на „ползучее возвращение“ Крыма. А сама по себе идея снятия блокады разумна. Тест для Зеленского.

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову. Об этом сообщает РИА "Новости".

Энергетика В Японии оценили решение США по иранской нефти Министр экономики Японии Хиросигэ Сэко заявил, что решение США об отмене исключений из санкций на покупку иранской нефти будет иметь ограниченное влияние на японский рынок.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.

Политика В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.

Футбол Теймураз Лепсая: «Почеттино был готов переехать в Россию» Бывший генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая рассказал, что в свое время в российский чемпионат мог переехать нынешний главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Политика Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.

Политика Гуаидо заявил о проблемах с энергоснабжением в 13 штатах Венесуэлы Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что в большинстве штатов страны наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Экономика Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение Следует отметить, что основной кредитор господина Исмаилова, БМ-банк, предоставивший в 2012–2014 годах ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V так и не погашенные кредиты на сумму более $230 млн под его личные поручительства, сейчас пытается обратить взыскания и на иностранные активы экс-хозяина Черкизовского рынка.

Гаджеты Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100% Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.

Происшествия В Ленобласти локализовали крупный пожар на строительных складах Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области локализован, площадь горения уменьшена до 900 квадратных метров, сообщается на сайте МЧС по региону.

Происшествия В Сети появилось видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы Британский мотогонщик Эдриан Оуэн во время заезда упал с 15-метровой скалы и выжил.

Хоккей Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.

Политика На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.

Общество Уплывшего на льдине белого медведя отправили домой вертолётом Чтобы спасти белого медведя от голодной смерти, власти региона решили эвакуировать краснокнижное животное на Чукотку.

Политика Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.

Шоу-бизнес Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына Малыш стоит пятым в очереди на британский престол. Луи — третий ребенок в семье Уильяма и Кейт.

Общество Российский чиновник назвал повышение зарплат риском для предприятий Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов объяснил, почему работодатели в Зауралье не могут повышать зарплату рабочим.

Общество В парке «Патриот» откроется мультимедийная галерея «Дорога памяти» Минобороны предоставит возможность любому желающему прислать фотографии своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны для мультимедийной галереи "Дорога памяти", которая будет создана в подмосковном парке "Патриот".

Религия У православных началась Страстная неделя С 22 по 27 апреля у православных христиан идет Страстная неделя. Она называется так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

Политика Зеленский рассказал о первых шагах на посту президента Телеведущий лидирует во втором туре голосования на пост президента Украины — его конкурент Петр Порошенко уже признал поражение.