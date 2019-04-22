Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к КрымуГазета.Ru 15:18
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Советуя Зеленскому снять блокаду Крыма, Кравчук исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины, а нормальные отношения приблизят его к ней. Не надо только вынашивать надежду на „ползучее возвращение“ Крыма. А сама по себе идея снятия блокады разумна. Тест для Зеленского.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельURA.Ru 23:28
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