По мнению бывшего украинского лидера, в случае «оккупации» территории Украины и присоединения к Российской Федерации наша страна всего уже через год перестанет существовать. По мнению первого президента Незалежной, это означает, что «можно рисковать и вкладывать инвестиции» в Украину.

Кравчук предрёк распад России за год в случае захвата Украины

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Армия и оружие Армия и оружие Путин озвучил приоритетные вопросы для российской армии на 2019 год Президент России Владимир Путин назвал приоритетные вопросы для российской армии, которые нужно решить в 2019 году.

Политика Политика Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли Губернатор Аризоны Даг Дьюси определился с тем, кто займет место Джона Маккейна в Сенате США.

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Армия и оружие Армия и оружие Трамп издал указ о создании командования космическими силами США Президент США Дональд Трамп подписал приказ о создании национального командования космических сил (ККС) страны.

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