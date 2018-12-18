Леонид Кравчук, являющийся бывшим президентом Украины, предсказал «распад» России, в случае если она попытается включить в свой состав Украину, сообщают РИА новости.

Политика Политика Путин усомнился в миролюбивых устремлениях США после выхода из ДРСМД Выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) дает толчок к гонке вооружений и вряд ли демонстрирует устремления миролюбивого характера, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Политика Политика США продлили санкции против сына Чайки США продлили санкции против Артема Чайки, который является сыном генерального прокурора России Юрия Чайки, передает РИА "Новости".

Политика Политика ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.

Политика Политика Премьер-министр Бельгии объявил об отставке Глава бельгийского правительства Шарль Мишель объявил на заседании в парламенте о своей отставке, передает телеканал RTBF.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп создал командование Космическими силами США Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами, говорится в заявлении Белого дома.

Политика Политика Порошенко призвал верующих сделать выбор между Россией и Украиной Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские верующие выбирают не между церквами – канонической УПЦ и созданной "новой церковью", а между Украиной и Россией.

Политика Политика Губернатор Аризоны назначил преемника Маккейна в сенате США Губернатор Аризоны Даг Дьюси назначил новым преемником покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна Марту Максалли, которая пока представляет штат в палате представителей конгресса США.

Армия и оружие Армия и оружие От «Кобры» до «Ярсов». Чем вооружилась армия России в 2018 году В 2018 году Минобороны России выполнило все мероприятия по гособоронзаказу, сообщил на годовой коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Политика Политика Конституционный комитет Сирии начнет работу в следующем году «Спецпосланник, поддерживая тесные консультации с генсеком ООН, полагает, что нужны дополнительные усилия, чтобы гарантировать необходимые условия для создания заслуживающего доверия, сбалансированного и инклюзивного Конституционного комитета», — говорится в заявлении де Мистуры по итогам переговоров (цитата по сайту представительства ООН в Женеве).

Политика Политика Суд отложил приговор экс-советнику Трампа Флинну Приговор экс-советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну за дачу ложных показаний ФБР вновь отложен, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Армия и оружие Армия и оружие Глава ДНР призвал ООН и ОБСЕ не допустить военных действий в Донбассе Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к ООН и ОБСЕ с призывом не допустить широкомасштабных военных действий на территории Донбасса.

Политика Политика Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства Закон предлагает наделить президента правом определять категории иностранцев, которые имеют право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Политика Политика Белый дом объявил об участии Трампа на форуме в Давосе Международный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет при участии президента США Дональда Трампа.

Политика Политика Суд продлил арест Савченко на 60 суток