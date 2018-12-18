Политика

Кравчук предрек России распад в случае «захвата Украины»
Капитал страны
11:41

Леонид Кравчук, являющийся бывшим президентом Украины, предсказал «распад» России, в случае если она попытается включить в свой состав Украину, сообщают РИА новости.
Капитал страны11:41

Подробнее о событии

Первый президент Украины: Россию ждет развал при попытке оккупации страны

Комсомольская правда13:38

Кравчук предсказал распад России в случае захвата Украины

Life.ru12:59

Кравчук предрёк распад России за год в случае захвата Украины

Московский Комсомолец12:55

Кравчук предсказал России распад, если та «захватит Украину»

РЕН ТВ11:54

Экс-президент Украины Леонид Кравчук уверен в распаде России при «захвате» Украины

Народные новости11:09

Первый президент Украины предрек России распад в случае «захвата» страны

РИА Новости10:56

Украинский экс-президент предрёк России распад в случае захвата Украины

RT на русском09:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Политика

Путин усомнился в миролюбивых устремлениях США после выхода из ДРСМД

Выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) дает толчок к гонке вооружений и вряд ли демонстрирует устремления миролюбивого характера, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Обновлено в 07:12
Политика

США продлили санкции против сына Чайки

США продлили санкции против Артема Чайки, который является сыном генерального прокурора России Юрия Чайки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:49
Политика

ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.
Обновлено вчера в 17:38
Политика

Премьер-министр Бельгии объявил об отставке

Глава бельгийского правительства Шарль Мишель объявил на заседании в парламенте о своей отставке, передает телеканал RTBF.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие

Трамп создал командование Космическими силами США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами, говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 11:20
Политика

Порошенко призвал верующих сделать выбор между Россией и Украиной

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские верующие выбирают не между церквами – канонической УПЦ и созданной "новой церковью", а между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:28
Политика

Губернатор Аризоны назначил преемника Маккейна в сенате США

Губернатор Аризоны Даг Дьюси назначил новым преемником покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна Марту Максалли, которая пока представляет штат в палате представителей конгресса США.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

От «Кобры» до «Ярсов». Чем вооружилась армия России в 2018 году

В 2018 году Минобороны России выполнило все мероприятия по гособоронзаказу, сообщил на годовой коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина глава военного ведомства Сергей Шойгу.
Обновлено в 10:00
Политика

Конституционный комитет Сирии начнет работу в следующем году

«Спецпосланник, поддерживая тесные консультации с генсеком ООН, полагает, что нужны дополнительные усилия, чтобы гарантировать необходимые условия для создания заслуживающего доверия, сбалансированного и инклюзивного Конституционного комитета», — говорится в заявлении де Мистуры по итогам переговоров (цитата по сайту представительства ООН в Женеве).
Обновлено в 11:05
Политика

Суд отложил приговор экс-советнику Трампа Флинну

Приговор экс-советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну за дачу ложных показаний ФБР вновь отложен, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

Глава ДНР призвал ООН и ОБСЕ не допустить военных действий в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к ООН и ОБСЕ с призывом не допустить широкомасштабных военных действий на территории Донбасса.
Обновлено в 12:56
Политика

Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства

Закон предлагает наделить президента правом определять категории иностранцев, которые имеют право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:42
Политика

Белый дом объявил об участии Трампа на форуме в Давосе

Международный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет при участии президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 14:36
Политика

Суд продлил арест Савченко на 60 суток

Обновлено в 13:38
Политика

Над новостными агрегаторами нависла полемика

Нижняя палата парламента 18 декабря рассмотрела в первом чтении проект закона об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в РФ.
Обновлено в 11:52
ещё по теме
Леонид Кравчук
Политик
Советский и украинский государственный и политический деятель, первый Президент Украины. Народный депутат Верховной рады Украины I-IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное