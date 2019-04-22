Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду КрымаРИА Новости 15:56
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма. В интервью РИА Новости Крым политик отметил, что Киев вряд ли согласится признать полуостров российским.
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Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать, и придем к каким-то правильным выводам.
— Леонид Кравчук, политикРамблер 16:00
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