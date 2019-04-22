Политика

Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду КрымаРИА Новости 15:56

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма. В интервью РИА Новости Крым политик отметил, что Киев вряд ли согласится признать полуостров российским.
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Леонид Кравчук
Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать, и придем к каким-то правильным выводам.
— Леонид Кравчук, политикРамблер 16:00

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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