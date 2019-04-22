Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду КрымаРИА Новости 15:56

Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать, и придем к каким-то правильным выводам.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма. В интервью РИА Новости Крым политик отметил, что Киев вряд ли согласится признать полуостров российским.

Гаджеты В Сети появились изображения флагманского смартфона Meizu 16s В Сети появились изображения нового флагманского смартфона Meizu 16s, на которых указана российская цена.

Футбол «Челси» не смог обыграть «Бернли» В матче 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли".

Экономика Медведев намерен обложить фермеров особенным налогом Глава правительства Дмитрий Медведев поручил разработать предложения о механизмах легализации деятельности личных подсобных хозяйств, в том числе по вовлечению их в сельскохозяйственную кооперацию или использованию налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Экономика Президент внес приятные изменения по транспортному налогу Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Происшествия Petrobras остановила добычу на платформе на шельфе в Бразилии Энергогигант Petrobras остановил добычу на платформе P-25 на шельфе Бразилии из-за утечки нефти объемом, по предварительным данным, 941 литр, сообщила компания.

Политика На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.

Спорт Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".

Политика Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете» Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета, говорится на сайте верхней палаты парламента.

Здоровье 20% смертей в мире связаны с плохим питанием Ирина Зиганшина Как утверждают авторы работы, каждая пятая смерть в мире связана с плохим питанием, которое провоцирует возникновение хронических болезней: сердечно-сосудистых, рака и диабета 2 типа.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Политика Глава Николаевской области подал в отставку Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости».

Экономика Фондовый рынок США начал неделю со снижения индексов Основные индексы фондового рынка США открыли первые торги на неделе в «красной зоне», 22 апреля передает агентство Reuters.

Происшествия В суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры.

Политика Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского Политик указал, что это главное условие поддержки Зеленского, если конечно появится необходимость помогать новому президенту.

Общество Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.

Шоу-бизнес Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".

Общество В России дачников штрафуют за теплицы Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.

Культура Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии сатирика Писатель-сатирик Михаил Жванецкий чувствует себя лучше после перелома руки, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в понедельник, 22 апреля.