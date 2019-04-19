Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с РоссиейРИА Новости вчера в 17:31

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".

Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией

Происшествия В детсаду Югры ребенок погиб, просунув голову между ограждениями Во время прогулки на территории детсада в Нягани ребенок забрался на деревянную площадку, просунул голову между ограждениями и не смог выбраться.

Шоу-бизнес «Рыжий» из «Иванушек» прокомментировал разрыв с женой Поп-исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал сообщения о том, что он якобы расстался с женой Мариной Банковой после 17 лет брака.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.

Футбол Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы» В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».

Политика Россия запретила экспортировать нефть на Украину Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.

Политика На Украине начинается операция «Бегущий кабан» Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, были резко активизированы разнообразные «агенты влияния» Коломойского в судебных и прокурорских структурах Украины.

Происшествия В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Происшествия Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Политика Штаб Зеленского назвал призывы Порошенко библиотекой черного пиара Библиотекой черного пиара назвали в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предвыборную агитацию действующего главы государства Петра Порошенко, сообщает ТАСС в пятницу, 19 апреля.

Общество Как выглядит яхта-ледокол Олега Тинькова стоимостью более $100 млн Бизнесмен поделился с Forbes фотографиями того, как будет выглядеть его лодка. редакция рекомендует Ледокол Тинькова.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию доклада Мюллера В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.

Здоровье Нефрологи рассказали о вреде бесконтрольного приема витамина D Группа ученых из Канады изучили историю болезни пациента в возрасте 54-х лет, попавшего в больницу с подозрением на острое повреждение почек, и пришли к выводу, что всему виной стала передозировка «солнечного витамина».

Политика Лукашенко сделал бескомпромиссное заявление о России "В вопросах суверенитета и безопасности, нашей внутренней и внешней политики не было и не будет никаких компромиссов", – сказал Лукашенко.

Политика Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17 Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.

Транспорт Автомобилисты отреагировали на идею разделить водителей на две категории Напомним, Министерство транспорта предложило изменить систему подготовки водителей, выделив категории «любителей» и «профессионалов».

Армия и оружие Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.

Армия и оружие В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

Спорт Медведева, Туктамышева и Загитова выступят в Японии Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка Алина Загитова примут участие в шоу Fantasy on Ice в Японии.

Происшествия Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.

Политика Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».

Политика На Украине «героя Майдана» Мустафу Найема облили помоями В ходе встречи с жителями Одессы блогера и депутата Рады Мустафу Найема облили помоями из ведра, сообщает «Русская весна».

Политика В бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссию по мониторингу соблюдения прав человека в Крыму и Донбассе.

Путешествия Определены российские города с самыми дешевыми отелями Самые бюджетные отели находятся в Санкт-Петербурге, где цены на проживание начинаются от 513 рублей с человека за ночь.

Происшествия В Петербурге возбудили дело об избиении инвалида Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении гражданина, который подозревается в избиении инвалида, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.