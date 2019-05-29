Политика

Кравчук объяснил, зачем Зеленский вернул Саакашвили гражданствоРоссийский Диалог 03:16

Экс-президент Украины Леонид Кравчук, занимавший пост первого главы Украинского государства, объяснил, почему действующий лидер страны Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
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Кравчук объяснил решение Зеленского дать Саакашвили гражданство

РБК05:37

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Газета.Ru06:21

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

РИА Новости00:32

Кравчук объяснил, почему Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

ФАН01:35

Экс-президент Украины назвал причину возврата гражданства Саакашвили

Известия00:54

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили

Московский Комсомолец00:52

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

RT на русском04:50
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Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Футбол

Пять футболистов покинули «Енисей»

Сразу пять футболистов покинули «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба.
Обновлено в 09:38
Авто

В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей

За первые четыре месяца 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 475 тыс. единиц, что практически совпадает с результатом за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.).
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей

Обновлено вчера в 19:05
Политика

Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Чебоксарах во время ЕГЭ умерла школьница

В одной из школ Чебоксар в среду, 29 мая, во время экзамена по математике умерла ученица 11 класса.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Мурманской области украли мост через реку

В Кировске Мурманской области неизвестные разобрали на металлолом мост через реку Умба. Об этом пишет местное издание «Дважды Два».
Обновлено 27 мая в 11:11
Здоровье

В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану

Туристам в Таиланде разрешили допуск к мариухане «в медицинских целях» - это следует из положений, связанных с производством, хранением и использованием каннабиса в медицинских целях, которые на днях одобрило правительство Таиланда.
Обновлено в 08:23
Экономика

Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено вчера в 21:14
Театры

Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 05:06
Политика

В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми

Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми.
Обновлено в 08:31
Политика

В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии

В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:32
Политика

Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»

Представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к немецким СМИ, опубликовавшим видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристана Штрахе и «россиянки».
Обновлено в 07:13
Кино

Джон Сноу из «Игры престолов» лечится от алкоголизма и стресса

Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр.
Обновлено в 04:12
Общество

Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза

Обновлено в 04:39
Происшествия

Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину

Подросток, напавший с топором на 12-летнюю ученицу школы в городе Вольске, не признает вину в покушении на убийство, сообщили «РИА Новости» в суде, где рассматривается ходатайство об его аресте.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Косовский спецназ потерял в сербских районах секретные документы

Спецназ самопровозглашенной республики Косово во время вторжения в сербские муниципалитеты на севере края потерял секретные документы, которые содержали подробную информацию о спецоперации, сообщила газета «Вечерне новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:39
Политика

Зеленского просят вернуть железнодорожное сообщение с Крымом

Украина прервала ж / д сообщение с полуостровом в декабре 2014 года На сайте официального интернет-представительства украинского президента появилась петиция, подписавшие которую просят вернуть прямые поезда в Крым, передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 04:11
Происшествия

Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 лет колонии

Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Общество

В Татарстане будут доплачивать сотрудницам, пришедшим на работу в юбке или платье

Обновлено вчера в 16:05
Экономика

Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), включающая в себя более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, сообщила о сложностях с развитием региональных перевозок из-за роста цен на авиатопливо.
Обновлено в 04:36
Авто

Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов

В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено в 03:27
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Политика

На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных

Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 14:50
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Музыка

Сегодня в Брянске выступит экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова

Анна Седокова сегодня в 17:00 на Славянской площади подарит брянцам концерт.
Обновлено в 09:50
Общество

ФАС возбудила дело против «Ростелекома»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении ПАО "Ростелеком" за нарушение закона о защите конкуренции после заявления ПАО "Мегафон", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Москве чемпион Европы по тяжелой атлетике украл продукты из магазина

Обновлено в 09:48
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Леонид Кравчук
Политик
Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый Президент Украины. Народный депутат Верховной рады Украины I-IV созывов.
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