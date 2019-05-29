Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство СаакашвилиМосковский Комсомолец 00:52
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства». Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".
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