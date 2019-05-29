Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство СаакашвилиМосковский Комсомолец 00:52

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства». Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".
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Кравчук объяснил решение Зеленского дать Саакашвили гражданство

РБК05:37

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

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Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

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Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

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Леонид Кравчук
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Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый Президент Украины. Народный депутат Верховной рады Украины I-IV созывов.
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