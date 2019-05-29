Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданствоRT на русском 04:50

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.

Транспорт Госдума выступила против повышения штрафов за повторное нарушение ПДД С предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации, выступила Госавтоинспекция России.

Политика Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.

Происшествия Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник в ходе операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.

Армия и оружие «Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.

Политика Си Цзиньпин посетит Россию для участия в ПМЭФ Официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с 5 по 7 июня и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Общество Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.

Происшествия В Махачкале сбившую четырех пешеходов женщину закидали камнями В Махачкале местная жительница в понедельник на одной из городских улиц на тротуаре сбила четверых пешеходов.

Происшествия Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета Во Львове утром 29 мая неизвестные «активисты» выломали дверь городской ратуши, где проходило заседание львовского горсовета, и ворвались внутрь.

Общество В Петербурге победители кадрового конкурса получат работу в Смольном Россиянам в возрасте от 20 до 35 лет дадут возможность устроиться на государственные и муниципальные должности в Санкт-Петербурге - 29 мая в Северной столице стартовал кадровый конкурс "Мой город - мои возможности", цель которого привлечь в правительство молодых и энергичных руководителей.

Транспорт Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.

Политика Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".

Гаджеты Samsung работает над преемником смарт-часов Galaxy Watch Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung работает над новым поколением смарт-часов Galaxy Watch.

Кино Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.

Политика В Антиохийской церкви призвали ввести санкции против Украины Если новые власти Украины не прекратят гонения на каноническую Церковь, международное сообщество должно ввести санкции против этой страны, заявил викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс.

Происшествия В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.

Энергетика «Транснефть» прокомментировала слова Силуанова о «косяках» компании В «Транснефти» прокомментировали слова первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о том, что государство не должно «платить за косяки» поставщика в ситуации с трубопроводом «Дружба».

Экономика Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ 40 соглашений на 300 млрд рублей Власти Московской области планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) около 40 соглашений на сумму более 300 миллиардов рублей, сказал журналистам зампредседателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Экономика Из-за убытков закроют в Петербурге завод электроники для боевых ракет Предприятие производило для Минобороны электронику для боевых ракет и подлодок. Его ликвидация началась еще в начале марта.

Экономика ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря.

Политика Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.