с чего всё началось

Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".

Кино Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие» Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".

Авто Перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров этой осенью Как рассказали в компании, перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров этой осенью и будет предлагаться на рынке под названием Honda Breeze.

Здоровье Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Космос НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.

Музыка Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.

Политика Кравчук назвал недостатки Порошенко Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какие у экс-главы украинского государства Петра Порошенко недостатки.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Происшествия В результате массовой драки в Кёльне погиб мигрант из Сомали Один человек погиб в результате массовой драки в немецком городе Кёльне. Об этом 25 августа сообщает газета Bild.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Происшествия В Днепре дети во время игры подожгли 8-летнего мальчика Как передает портал "Страна", во время игры с другими детьми кто-то из них облил мальчика какой-то горючей жидкостью и поджег.

Политика В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.

Политика Стала известна позиция лидеров G7 по вопросу возвращения России Стала известна позиция лидеров G7 по вопросу возвращения России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

Политика Украинский актер подверг критике власть за разрыв отношений с Россией Актер подверг критике запретивших прямые авиарейсы из Украины в РФ законодателей.

Происшествия Названа причина обрушения автомобильного моста в Харькове Динамический удар перегруженной фуры стал причиной обрушения части автомобильного моста в украинском городе Харькове.

Политика Две китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич» Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич".

Армия и оружие Израиль подтвердил атаку на окрестности Дамаска Израильское военное командование подтвердило, что нанесло вечером 24 августа серию авиаударов по объектам к югу от Дамаска, сообщает The Jerusalem Post.

Политика Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка казаками Президент Украины Владимир Зеленский приписал казакам взятие французской крепости Дюнкерк в XVII веке.

Происшествия Росгвардия проведет проверку после видео с «сотрудниками на обеде» Росгвардия проведет служебную проверку по факту публикации видеозаписи, на кадрах которой люди в форме игнорируют сообщение о преступлении, ссылаясь на обеденный перерыв.