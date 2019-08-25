Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна УкраиныГазета.Ru 00:24
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
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с чего всё началось
Когда его утверждали, люди видели, что тут есть полная несостыковка, но не то время было, чтобы спорить о буквах, — сказал Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».News.ruвчера в 21:20
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