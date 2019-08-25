с чего всё началось

Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Гаджеты MediaTek увеличит инвестиции в исследования и разработки MediaTek рассчитывает, что увеличить долю на рынке мобильных чипов в обозримом будущем помогут решения в области 5G.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Политика AFP: лидеры стран G7 выступили за расширение взаимодействия с Россией Страны - участницы саммита Группы семи (G7) в Биаррице договорились о более тесной координации с Россией по различным вопросам, однако пока не готовы к расширению формата "семерки" за счет Москвы.

Происшествия В Харькове обвалился автомобильный мост Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Политика Порошенко призвал Киев напомнить Европе об «угрозе» России Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнем властям страны с призывом напомнить о «российской угрозе» мировым лидерам в ходе встречи в Польше, запланированной на 1 сентября.

Происшествия В Греции на острове Самос эвакуировали туристов из-за лесного пожара Греческие пожарные тушат лесной пожар на острове Самос, который возник в субботу вечером в районе Месокампос.

Шоу-бизнес Состояние Петра Мамонова улучшилось Состояние российского музыканта и актёра Петра Мамонова улучшилось, он находится в сознании.

Происшествия Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде» Отмечается, что в соцсетях было размещено видео, на котором мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, подвергшемуся нападению нетрезвого мужчины, объясняя это тем, что у них обед.

Политика В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.

Единоборства Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою в Bellator Бой прошел в рамках турнира Bellator 225 в США. Уже в первом раунде Ньюэлл провел удушающий прием и заставил соперника сдаться.

Политика Кравчук назвал недостатки Порошенко Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какие у экс-главы украинского государства Петра Порошенко недостатки.

Происшествия Врачи отказались принимать россиянку с отеком легких из-за окончания смены В Тюмени врачи больницы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что у них оставалось «пять минут» до окончания дежурства.

Космос НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.

Футбол Хави Грасия может быть уволен из «Уотфорда» в ближайшее время Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия может в ближайшее время быть отправлен в отставку.

Политика На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4» На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».

Экономика Действие антидемпинговой пошлины на ж/д колеса из Украины временно прекращается Действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на стальные цельнокатаные колеса из Украины приостанавливается на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с воскресенья до 1 июня 2020 года.

Политика Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.

Происшествия Коллекторы обстреляли отца с ребенком в Подмосковье Правоохранительные органы проверяют информацию о коллекторах, которые обстреляли отца и его дочь в подмосковном Красногорске.

Наука Ученые назвали самую опасную группу крови Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.

Политика Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7 Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич считает, что предложение главы Евросовета Дональда Туска пригласить на G7 вместо РФ Украину направлено на накаливание русофобии на саммите, при этом линия поведения ЕС остается антироссийской.

Происшествия В Якутске 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции среди людей, посетивших рестораны "София" и "Белые ночи" в Якутске, говорится на сайте ведомства.