Политика

Кравчук объяснил бессмысленность гимна УкраиныГазета.Ru 00:24

Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
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с чего всё началось
Когда его утверждали, люди видели, что тут есть полная несостыковка, но не то время было, чтобы спорить о буквах, — сказал Кравчук в эфире телеканала «112 Украина
».
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