с чего всё началось

Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".

Происшествия Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.

Общество Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла Booking Machine Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) сообщил, что больше не будет сотрудничать с лейблом Booking Machine.

Авто Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.

Происшествия В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузина В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.

Здоровье В Брянске из-за очередей беременная женщина пошла в платные клиники В Брянске беременная пациентка подаловалась на длительное ожидание приема у терапевта. Жалоба опубликовлана на портале госуслуг 23 августа.

Армия и оружие Трамп заявил о готовности провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном Американский президент Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

Здоровье Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Происшествия В Тюмени врачи отказались принимать пациентку с отеком легких По информации региональных СМИ, врачи больницы Водников в Тюмени не захотели принимать пациентку с отеком Квинке из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».

Наука Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.

Политика Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Происшествия В Калужской области убили 92-летнего ветерана ВОВ Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, пишет «Интерфакс».

Гаджеты Портативная консоль Smach Z стала ещё мощнее Проект игровой консоли на базе ОС Windows 10 под названием Smach Z насчитывает уже несколько лет.

Армия и оружие Российские дипломаты отметили 75-летие освобождения Тарту от фашистов Сотрудники посольства России в Эстонии приняли участие в воскресенье в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Тарту от немецко-фашистских захватчиков.

Политика Кравчук назвал недостатки Порошенко Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какие у экс-главы украинского государства Петра Порошенко недостатки.